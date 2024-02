Francis Ngannou : sa vidéo où il «explose» le score maximal d'une machine à coups de poing devient viral

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi soir, Francis Ngannou a encore démontré son incroyable force. Cette fois, c’était face à une machine à coups de poings.

Il a encore frappé. Mais pas un adversaire. Francis Ngannou a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, lundi soir, dans laquelle on le voit frapper une machine à coups de poings. Et sans forcer, il a «explosé» le score maximal.

Who can beat my score? #JoshuaNgannou pic.twitter.com/KPpB9t3wbf

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 26, 2024