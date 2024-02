«Vous allez encore nous créer des ennuis» : la réaction d’Emmanuel Macron lors de l’échange entre Kylian Mbappé et l’émir du Qatar

Kylian Mbappé était invité à un dîner officiel, organisé, mardi soir, au palais de l’Elysée, où il a notamment pu retrouver l’émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, sous le regard d’Emmanuel Macron.

La rencontre était très attendue. Avec le président du PSG Nasser al-Khelaïfi et plus de 100 personnalités, Kylian Mbappé était invité à un dîner officiel, organisé, mardi soir, au palais de l’Elysée dans la cadre de la venue de l’émir du Qatar à Paris. Et peu après son arrivée, aux alentours de 20h, l’attaquant français, vêtu notamment d’une cravate bordeaux aux couleurs du Qatar, a été salué par Emmanuel Macron ainsi que le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

Une dizaine de jours après avoir annoncé à ses dirigeants son départ du PSG en fin de saison, ses retrouvailles entre les deux hommes ont été scrutées avec attention. Et visiblement, l’ambiance était très détendue. L’émir du Qatar a serré la main du capitaine de l’équipe de France avec un large sourire avant de lui glisser quelques mots à l’oreille. Le tout sous les yeux attentifs du président de la République.

«Vous allez encore nous créer des ennuis», a lâché Emmanuel Macron, sans que le sujet de l’échange entre Kylian Mbappé et le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani ne soit connu. Ce dernier a ensuite souhaité «bonne chance» à l’ancien monégasque. Une façon d’acter son départ ?

En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, Kylian Mbappé a décidé de ne pas poursuivre son aventure au PSG, qu’il quittera dans moins de six mois après y avoir passé sept saisons. Et, sauf surprise, il devrait prendre la direction de l’Espagne et du Real Madrid, où son arrivée ne semble plus faire aucun doute.