Ligue des champions : Kylian Mbappé proche de battre le record du monde d’Usain Bolt sur 100m contre la Real Sociedad

Auteur d’un doublé, mardi soir, lors de la victoire du PSG contre la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-2), Kylian Mbappé a fait parler son sens du but mais aussi son impressionnante pointe de vitesse.

La foudre s’est abattue sur Anoeta. Et elle s’appelait Kylian Mbappé. Tancé et pointé du doigt après son attitude, vendredi dernier, à Monaco, l’attaquant français a répondu sur le terrain, mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (1-2). Présent sur la pelouse dès le coup d’envoi, brassard de capitaine au bras, il a été le grand artisan de la victoire et de la qualification du PSG pour les quarts de finale avec son doublé.

Le joueur de 25 ans, qui devrait quitter le club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain, a ouvert le score (15e) avant de doubler la mise à l’heure de jeu (56e). Mais il n’a pas seulement fait parler son sens du but. Il a également fait étalage de sa pointe de vitesse. Pendant la rencontre, il a réalisé un 100m en 10’’9 (soit 33 km/h), selon des chiffres de la BBC. Un temps impressionnant, à peine plus d’une seconde que le record du monde sur la distance d’Usain Bolt (9’’58). Le Jamaïcain avait établi ce temps lors des Mondiaux d’athlétisme à Berlin (Allemagne) le 16 août 2009. Et il tient toujours.

A l’issue de la rencontre, la prestation de Kylian Mbappé a été unanimement salué. A commencer par son entraîneur Luis Enrique et ses coéquipiers. «C’est un joueur de classe mondiale. Il est très investi, à l’entraînement, en match. Et quand il est comme ça, il nous fait du bien. On ne peut que le remercier», a notamment confié Warren Zaïre-Emery. La presse espagnole s’est également montrée dithyrambique à son égard. «Mbappé est imparable», a notamment écrit Marca sur sa Une au sujet du capitaine de l’équipe de France, qualifié de «démolisseur» par As.

Preuve qu’il continue de faire l’unanimité malgré les atermoiements de ces derniers jours. Et il sera évidemment l’un des atouts principaux pour permettre au PSG d’aller le loin possible dans cette Ligue des champions.