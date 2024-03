Benoît Saint-Denis-Dustin Poirier, UFC 299 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Benoît Saint-Denis affronte Dustin Poirier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 299. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce combat.

C’est le combat de sa vie. Le Français Benoît Saint Denis est opposé à l’Américain Dustin Poirier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 299 à Miami. Un affrontement contre une légende de la discipline et de l’organisation qui doit le propulser dans le top 10 des poids légers en cas de victoire.

Avec trois victoires en autant de combat en 2023 (Bonfim, Moises et Frevola), «God of War», ancien des forces spéciales, est devenu l’un des combattants les plus en vues de l’UFC. De quoi lui offrir l’opportunité de combattre «The Diamond».

Ce dernier, qui se rapproche de la fin de carrière, a battu deux fois Conor McGregor mais il reste sur une défaite en juillet face à son compatriote Justin Gaethje. Avec un succès, il reviendra dans la course à la ceinture.

Programme TV

Benoît Saint-Denis-Dustin Poirier

UFC 299

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars

A suivre vers 4h du matin sur RMC Sport 2