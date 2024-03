MotoGP : Francesco Bagnaia remporte la première course de la saison au Qatar, les Français hors du Top 10

Double champion du monde en titre, Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le premier Grand Prix de la saison de MotoGP au Qatar. Fabio Quartararo et Johann Zarco ont terminé respectivement à la 11e et 12e place.

Il a repris ses habitudes. Francesco Bagnaia, double champion du monde en titre, a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, première manche de la saison de MotoGP. Il a devancé le Sud-Africain Brad Binder et l'Espagnol Jorge Martin.

Sur le circuit de Lusail, l’Italien a pris les commandes des mains du poleman Martin dès le quatrième virage du tracé, pour ne plus les lâcher. «On connaissait notre potentiel, a réagi le vainqueur du jour à l'arrivée dimanche. Après le sprint, on savait qu'il fallait changer quelque chose pour la course et ce qu'on a fait pendant l'échauffement (une session de 10 minutes courue quelques heures avant le GP, ndlr) était important, la course était complètement différente par rapport à hier (samedi).»

Parti 16e sur la grille, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé à la 11e place, devant son compatriote Johann Zarco (Honda-LCR). «On est encore plus loin que l'an dernier (...), on s'est un peu améliorés mais (les autres équipes, ndlr) sont encore meilleures et plus rapides, a confié le Niçois de 24 ans. Si on compare le niveau de notre moto par rapport à celui des autres, on est plus loin que jamais.»

Le prochain GP de cette saison record de 21 courses jusqu'à Valence (Espagne) le 17 novembre se tiendra au Portugal, sur le circuit de Portimao, le week-end du 24 mars.