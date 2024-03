Sofian Laïdouni : «Cette défaite rageante contre Rico Verhoeven va me servir de leçon»

Battu au 1er tour par le champion et légende du GLORY Rico Verhoeven, samedi soir, à Arnhem (Pays-Bas), le Français Sofian Laïdouni était déçu par sa prestation, mais il a déjà pris rendez-vous pour la suite et compte bien revenir plus fort.

La marche était trop haute. Participant au GLORY Grand Prix des poids lourds, le grand tournoi de kickboxing réunissant les 8 meilleurs combattants de la catégorie reine de l’organisation, samedi, à Arnhem (Pays-Bas), Sofian Laïdouni a été battu par Rico Vehroeven, vainqueur final des 500.000 dollars, par décision unanime. S’il est déçu d’avoir trop respecté le Néerlandais, le Nordiste est déjà prêt à retourner au combat comme il l’a confié à CNEWS.

On vous imagine forcément déçu d’avoir été battu dès le premier combat avec une prestation qui laisse à penser que vous n’avez pas tout donné…

Je suis clairement déçu du combat. J'avais un bon game plan. J’ai résisté, je ne suis pas tombé, alors que c’était quand même Rico (Verhoeven) en face. Le roi kick. Mais je suis déçu parce que je sais que je n’ai pas tout donné et que je pouvais largement mieux faire.

Mais alors que s’est-il passé ?

Le stress m’a eu. Depuis que je sais que j’allais boxer Rico, je me suis mis beaucoup de pression. Je me suis entraîné à fond, mais les derniers jours ont été un peu compliqué. J'étais vraiment stressé à l'hôtel. Je me suis fait le combat avant et forcément ça ne m’a pas aidé. Après, il n’y a pas que ça, Rico est vraiment très fort e intelligent dans sa boxe. Il sait comment épuiser son adversaire. L’affronter, c’est une véritable équation, il joue sur le physique et l’esprit pour t’avoir à l’usure. Il faut être prêt mentalement et physiquement. Si tu n’es pas à 200%, c’est compliqué. Ce n’est pas pour rien qu’il est invaincu depuis 10 ans dans le Glory…

On a senti que vous l’aviez tout de même touché à la jambe droite…

Oui, j’ai «shooté» énormément sa jambe droite parce que je savais qu’il avait été blessé et opéré. Mais malheureusement, je n’en ai pas assez fait. Après, j’ai tenu trois rounds sans prendre de KO ou aller au sol.

Malgré tout, c’est une belle expérience de vivre ce Grand Prix dans une ambiance incroyable ?

Comme je l’ai dit avant, je le regardais lorsque j’étais petit. Faire partie des huit meilleurs combattants, c’est un honneur et ça prouve que je travaille dur et surtout que mon talent est reconnu. J’ai eu beaucoup de soutiens dans le stade, je ne pensais pas, ça m’a fait chaud au cœur. Maintenant, je vais retourner au travail après un peu de repos.

Est-ce que cela va vous servir d’expérience ?

C'est certain. Je suis déçu, mais loin d’être abattu. Je sais ce qu’il me faut pour aller chercher les titres maintenant. A moi de tout mettre de mon côté avec l’entraînement et le reste viendra. En tout cas, j’ai pris rendez-vous pour la conquête du titre. C’est une défaite rageante qui va vraiment me servir pour la suite.

Quand aura lieu votre prochain combat ?

Je ne sais pas encore à vrai dire… Mais évidemment que j’ai hâte de retrouver le ring. A voir les adversaires que l’on va me proposer pour la suite.