Football : le premier joueur à avoir fait son coming-out s’est fiancé

L’Australien Josh Cavallo, premier joueur professionnel de football à avoir fait son coming-out en octobre 2021, a annoncé, ce mercredi, sur ses réseaux sociaux, s’être fiancé avec son petit ami.

Il est encore un précurseur. Devenu le premier joueur professionnel de football au monde à faire son coming out, l’Australien est désormais devenu le premier officiellement fiancé, après avoir fait sa demande à son petit ami Leighton.

Starting this year with my fiancée





Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.





You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024