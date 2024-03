«Il s’est ch… dessus» : les propos grossiers d’Antoine Griezmann après le pénalty manqué d’Alexis Sanchez

Lors la victoire de l’Atlético de Madrid contre l’Inter Milan (2-1 a.p., 3-2 aux TAB), mercredi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Antoine Griezmann a été l'auteur de propos grossiers à l'égard d’Alexis Sanchez.

Pas très fair play. Dans une scène captée par la chaîne espagnole Movistar+, Antoine Griezmann a été aperçu se moquant d’Alexis Sanchez avec des termes grossiers après l’échec du Chilien lors de la séance de tirs au but entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan (2-1 a.p., 3-2 aux TAB), mercredi, en 8e de finale de retour de la Ligue des champions.

«Es un cagon, el chileno es un cagon» («Il s’est ch… dessus, le Chilien s’est ch… dessus»), a ainsi lâché l’international tricolore en cherchant un coéquipier.

Antoine Griezmann après le tir au but manqué d'Alexis Sanchez :





« C****** molle, c'est une c****** molle le chilien ! »pic.twitter.com/1VK6QcjS22 — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) March 14, 2024

Ses propos ont tout de suite fait polémique en Espagne, où plusieurs personnes ont rappelé son raté en finale de la Ligue des champions en 2016 lors de la défaite contre le Real Madrid (1-1 a.p., 5-3 aux TAB).

«J’étais nerveux, a expliqué «Grizou» en conférence de presse sans revenir sur ses propos. La dernière fois, c’était la finale de la Coupe du monde (2022 avec la France contre l’Argentine) et nous avons perdu. Mais j’ai fait confiance à mes coéquipiers et, en plus, nous avons un gardien incroyable qui remporte enfin les tirs au but». De retour de blessure, Antoine Griezmann avait montré la voie à ses coéquipiers en égalisant en fin de première période.