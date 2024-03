6 Nations 2024 : l'Irlande bat l'Écosse et remporte le tournoi

L'Irlande a conservé son titre dans le Tournoi des six nations grâce à une victoire 17-13 contre l'Ecosse (7-6 à la mi-temps) lors de l'ultime journée, samedi à Dublin.

L'Irlande a fait craquer l'Ecosse 17-13 pour conserver son titre dans le Tournoi des six nations et évacuer un peu plus l'échec de la dernière Coupe du monde, samedi devant ses supporters à Dublin.

Le XV du Trèfle est assuré de terminer premier avant même le dernier match opposant en soirée la France à l'Angleterre, qui était la dernière équipe à avoir réussi le doublé, en 2016 et 2017.

Une défense écossaise héroïque

Samedi, l'ultime combat contre l'Ecosse a livré toutes ses promesses, avec un scénario serré (7-6 à la mi-temps), tendu et accroché jusqu'au bout. Les visiteurs ont tenté de ralentir du mieux possible les envolées irlandaises et ils l'ont fait avec une défense remarquable, vigilante et résistante sans être souvent prise à défaut.

Sa seule faute avant la pause, cependant, lui a été fatale : une touche trop longue récupérée en bout d'alignement par Dan Sheehan, laissé trop seul au moment d'inscrire son cinquième essai en cinq matches (13e, 5-0).

Le XV du Chardon a par la suite contenu les vagues vertes, inlassablement, comme sur cette offensive de Nash écartée par Andy Christie (53e), mais il a fini par craquer sous les coups de boutoir successifs.

Pilonnée, sa défense s'est mise à la faute. Le talonneur Ewan Ashman a laissé ses partenaires à quatorze, les Irlandais ont joué la pénalité à la main et le pilier Andrew Porter a aplati, avant la transformation de Jack Crowley (65e, 17-6).

Le scénario s'est répété, mais de l'autre côté : Harry Byrne a écopé d'un carton jaune (76e) et l'Ecosse en a profité pour revenir à 17-13 après un essai de Huw Jones transformé par Russel face aux perches (78e).

Le tableau d'affichage n'a plus bougé dans les dernières minutes, irrespirables, et Dublin a explosé de joie au coup de sifflet final.