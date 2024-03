Turquie : plusieurs arrestations après les violences lors du match entre Trabzonspor et Fenerbahçe

Le ministre de l’Intérieur turc a indiqué, ce lundi matin, l’arrestation de douze personnes au lendemain des violences qui ont éclaté lors du match de championnat entre Trabzonspor et Fenerbahçe.

L’heure est à la sanction. Douze personnes ont été interpellées après les violences qui ont éclaté, dimanche, à l'issue d'un match du championnat turc de football à Trabzon, dans le nord du pays. «Douze personnes identifiées comme étant mêlées aux incidents survenus après le match Trabzonspor-Fenerbahçe ont été interpellées», a indiqué le ministre de l'Intérieur turc Ali Yerlikaya sur X (ex-Twitter).

Au coup de sifflet final de la rencontre, une centaine de supporters a envahi la pelouse du stade de Trabzonspor (défaite 2-3). Des supporters ont menacé et attaqué les joueurs et l'entraîneur du Fenerbahçe d’Istanbul. Le gardien Dominik Livakovic a même reçu un coup de poing au visage pendant les échauffourées.

Statement from FIFA President Gianni Infantino following incidents in Turkey over the weekend:





“The violence witnessed after the Turkish Süper Lig match between Trabzonspor and Fenerbahçe is absolutely unacceptable - on or off the field, it has no place in our sport or society.… pic.twitter.com/Eupss7BBn9

— FIFA Media (@fifamedia) March 18, 2024