JO 2024 : voici les critères pour disputer le tournoi olympique de football

Alors que le tirage de la phase de groupes du tournoi olympique de football a eu lieu ce mercredi, voici les critères pour que les joueurs soient sélectionnés.

Les équipes de France sont désormais fixées avec le tirage au sort des groupes des JO 2024 effectué ce mercredi, place désormais aux interrogations sur les deux sélections. Et si du côté des féminines, les critères sont «classiques», c’est du côté des hommes qu’il va falloir réfléchir un peu plus.

En effet, à la différence de Didier Deschamps qui peut sélectionner qui il souhaite, Thierry Henry, le sélectionneur olympique, est limité par des règles fixées par le Comité international olympique (CIO).

Il doit ainsi sélectionner 18 noms. Les joueurs professionnels sont autorisés mais seulement ceux âgés de moins de 23 ans peuvent jouer.

Toutefois, Thierry Henry (et les autres sélectionneurs) pourra ajouter trois joueurs de plus de 23 ans. Un sujet qui fait d’ailleurs parler depuis quelque temps avec les noms de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann évoqués ou encore celui de Karim Benzema.

Du côté des femmes en revanche, aucun souci. Hervé Renard n'a aucune règle et peut préparer sa sélection comme un Euro ou une Coupe du monde, mais avec seulement 18 joueuses.