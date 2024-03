MotoGP : Jorge Martin vainqueur du Grand Prix du Portugal, Francesco Bagnaia victime d’une chute

Jorge Martin a remporté, ce dimanche, le Grand Prix MotoGP du Portugal, marqué par la chute dans les derniers tours de Francesco Bagnaia après un accrochage avec Marc Marquez. Fabio Quartararo a terminé à la 7e place.

Une victoire en solitaire au terme d’une course à rebondissements. Parti en 3e position, Jorge Martin s’est rapidement envolé en tête et a vécu un Grand Prix du Portugal plutôt tranquille pour s’imposer en solitaire devant l’Italien Enea Bastianin. Et grâce à la 6e victoire de sa carrière en MotoGP, le pilote espagnol s’est emparé de la tête du classement des pilotes. Mais derrière lui, la course a été particulièrement animée et a été marquée par le tout premier podium de la jeune carrière de Pedro Acosta (3e), qui s’était élancé de la 7e place et a profité d’une chute de Maverick Vinales dans le dernier tour pour grimper sur la 3e marche du podium.

Mais le principal fait de ce 2e Grand Prix de la saison a été l’accrochage survenu dans les derniers tours entre le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia et Marc Marquez. Alors qu’ils étaient à la lutte, l’Espagnol a pris le meilleur sur l’Italien, mais ce dernier a heurté son adversaire dans un virage et les deux hommes se sont retrouvés dans les graviers. Si Marc Marquez a pu finir la course à la 16e place, Francesco Bagnaia est lui rentré dans son stand et a abandonné.

Cette chute a fait les affaires de Fabio Quartararo. Seulement 9e sur la grille de départ et dans l'incapacité de rivaliser avec les pilotes devant lui, le Français a gagné deux places presque inespérées pour franchir la ligne d’arrivée en 7e position. De son côté, Johann Zarco a dû se contenter de la 15e place pour inscrire son premier point de la saison. Le prochain rendez-vous est fixé dans trois semaines aux Etats-Unis pour le Grand Prix des Amériques.