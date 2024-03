«Je voulais juste tout arrêter» : un footballeur brésilien revient en larmes sur sa terrible dépression après la Coupe du monde 2022

Le joueur de football brésilien Richarlison est revenu sur la dépression qu’il a vécu en 2023, après la Coupe du monde 2022. Il a notamment évoqué une accumulation de problèmes.

Une année de dépression. Richarlison, footballeur international brésilien et attaquant de Tottenham au Royaume-Uni, a confié dans un entretien plein d’émotions pour ESPN avoir traversé une longue et difficile dépression en 2023.

Richarlison a connu une très belle année 2022, avec un important transfert à Tottenham, et une Coupe du Monde lors de laquelle il a inscrit trois buts avec le Brésil.

La suite a été beaucoup plus compliquée pour l’attaquant : «Avant, j’allais à l’entraînement en ayant juste envie de rentrer chez moi. Je voulais juste m’enfermer dans ma chambre. Je ne sais pas ce qu’il se passait dans ma tête».

«Aller voir mon père, qui a poursuivi ce rêve avec moi pendant des années, et lui dire “Papa, j’ai envie d’abandonner”, c’est fou. Je venais de jouer une Coupe du monde, j’étais au sommet, et j’avais l’impression d’avoir atteint mes limites», a confié le joueur de Tottenham, en essuyant quelques larmes.

Richarlison opens up about his depression after the 2022 World Cup and how therapy helped him pic.twitter.com/YdAwSULrYp

— ESPN UK (@ESPNUK) March 27, 2024