Ligue 1 : vers la fin du trophée Hexagoal ?

Mercredi, la Ligue 1 Uber Eats a dévoilé son nouveau logo pour la saison prochaine. Et, selon Le Parisien, le trophée Hexagoal, remis au champion de France depuis 2007, va lui aussi vivre sa dernière saison.

La Ligue 1 fait peau neuve. À croire que le départ de Kylian Mbappé en fin de saison pousse le championnat français de football à se réinventer. Mercredi, déjà, dans le cadre de la refonte de l’identité visuelle de la LFP, la Ligue 1 Uber Eats a dévoilé son nouveau logo pour la saison 2024-2025. L’Hexagone, qui représentait le championnat depuis 2020, disparaît et sera remplacé par un «1» dans lequel un «L» sera inscrit. Mais ce n’est pas tout. Le trophée de la Ligue 1, appelé «Hexagoal», devrait lui aussi connaître sa dernière saison.

LIGUE 1 24/25. NOUVEAU LOGO. NOUVELLE ÈRE. pic.twitter.com/OFgq2HcFEC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 27, 2024

Selon une information du Parisien, ce trophée, remis au champion de France depuis 2007, sera soulevé pour la dernière fois le 18 mai prochain. «On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée», a confirmé au quotidien Jérôme Cazadieu, directeur senior marketing et éditorial de LFP Media. «Le trophée de la Ligue 1 vit sa dernière saison.»

Vers un 10e Hexagoal pour le PSG ?

Pour le moment, le design du nouveau trophée n’est pas encore connu mais devrait faire l’objet d’une communication prochainement. Imaginé par le sculpteur franco-argentin Pablo Reinoso, le premier Hexagoal a été soulevé par l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2006-2007. Au total, sept clubs auront eu l’honneur de soulever le trophée (Lyon, FC Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille, Lille, Montpellier HSC, AS Monaco et le Paris Saint-Germain).

Si les Lyonnais et les Lillois ont pu garnir leur étagère de l’Hexagoal à deux reprises, ce sont bien les Parisiens qui ont le plus souvent posé les mains sur le trophée. À neuf reprises, cette coupe a été soulevée par le PSG. Et, à huit journées de la fin du championnat et avec 12 points d’avance sur Brest, le deuxième de Ligue 1, le club de la capitale est en route pour décrocher le dernier Hexagoal de l’histoire, son dixième en 17 ans d'existence.

Après son nouveau nom, qui deviendra «Ligue 1 McDonald’s» à partir de la saison prochaine, son nouveau logo et maintenant son nouveau trophée, il ne reste plus qu’à trouver un nouveau diffuseur pour le championnat. Un dossier sensible pour la LFP à l’image du fiasco survenu avec Mediapro en 2021, évincé pour impayés.