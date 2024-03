Running : «Courir le Marathon de Paris puis le Marathon pour tous des JO 2024 est un objectif possible», estime ce spécialiste

Les runners ont l’occasion cette année de courir le Schneider Marathon de Paris (7 avril) et le Marathon pour tous des JO 2024 (10 août) dont l'arrivée est prévue aux Invalides. Un doublé de rêve théoriquement réalisable, à condition de ne pas s'éparpiller pendant la période séparant les deux courses. Jérémy Marchetti, directeur général Running Rando conseil, a accepté de répondre aux questions de CNEWS.

Doubler en quatre mois Marathon de Paris et Marathon pour tous des JO 2024, vous paraît-elle être une bonne idée ?

En théorie, il est possible de courir plusieurs marathons par an. On voit notamment fleurir sur les réseaux les publications de coureurs, qui multiplient les marathons et les dossards sur de telles distances. La période entre le Schneider Marathon de Paris et Le Marathon pour tous sera de 17 semaines, le délai semble suffisant pour récupérer. Toujours est-il qu'il ne faut pas se mettre d’échéance exigeante entre ces deux événements afin de conserver le repos nécessaire. Et comme souvent en sport, il est important de noter que tout le monde récupère différemment. Certains coureurs ont besoin de plus ou moins de temps de récupération contrairement à d’autres.

Pour ceux qui s’y risquent, quelles sont vos préconisations en termes de récupération et de préparation ?

Il faut garder à l’esprit que le marathon est une épreuve de longue distance exigeante. Il met le corps à rude épreuve et peut entraîner une fatigue musculaire importante. Il faut donc être conscient que cela reste difficile pour le corps et augmente significativement le risque de blessures. Il est donc nécessaire pour récupérer entre chaque échéance de mettre le corps au repos et lui imposer une période de récupération suffisante. Le temps de récupération varie selon l’âge, l’état de forme physique général, l’intensité et la durée du marathon précédent, ainsi que les objectifs fixés pour le suivant.

En règle générale, il est recommandé de laisser un minimum de 4 à 6 semaines de récupération entre deux marathons complets. Le corps peut ainsi récupérer complètement de la fatigue musculaire, de la déshydratation, des dommages cellulaires, des autres stress physiques associés à la course et des éventuelles inflammations qui peuvent survenir pendant et après une telle course longue distance. Cependant, si le marathon précédent a été particulièrement difficile ou si vous avez subi une blessure pendant la course, il peut être judicieux d’allonger le délai de récupération avant de se lancer dans un nouveau.

Si l’on se blesse au Marathon de Paris, doit-on absolument faire une croix sur le Marathon olympique ?

Cela dépendra de la gravité de la blessure, du temps de guérison et du temps disponible à la préparation de l’échéance d’août. Il ne faut pas oublier que la préparation idéale d’un marathon reste de 12 semaines.

Concernant les équipements, faut-il prévoir d’en changer entre les deux courses ?

Il sera inévitable de changer de chaussures tant pour la préparation que pour le jour J du Marathon pour tous, la durée de vie d’une paire des chaussures étant estimée à environ 1.000 km pour une paire de chaussures traditionnelles et moitié moins pour une paire de chaussures plus élitistes avec plaque de carbone. Bien entendu, la tenue textile est quant à elle réutilisable !