Football : une personnalisation du maillot allemand se rapprochant du sigle des nazis provoque un tollé

Après l’Angleterre, c’est au tour du maillot de l’équipe d’Allemagne à domicile pour l’Euro 2024, de créer une vive polémique sur les réseaux sociaux. Le numéro 44, se rapprocherait étrangement du sigle des SS nazis.

Une polémique qui continue d’enfler. Un historien allemand de l’Unesco, Michael König, s’est inquiété de la ressemblance frappante entre le numéro 44 imprimé sur le devant et le dos du maillot de l'équipe nationale allemande pour l’Euro 2024 et le logo porté par les officiers SS.

Historisch gesehen sehr fragwürdig solche Trikots zur HeimEM zu ermöglichen @DFB @adidas pic.twitter.com/KE69jAyIQ9 — Michael König (@08MiKowitsch15) March 29, 2024

En effet sur X, Michael König a voulu interpeller les internautes, en déclarant qu’«historiquement, il est très discutable d'autoriser de tels maillots pour le Championnat d'Europe à domicile». Et pour cause, en observant bien le numéro 44 imprimé sur le devant et le dos du maillot, la ressemblance avec le logo SS nazi porté durant la Seconde Guerre mondiale laisse présager peu de doutes.

Le numéro 44 ne sera pas porté

Bien qu'aucun joueur du tournoi ne portera le numéro puisque l'équipe est numérotée de 1 à 26, les fans ont toujours la possibilité de choisir n'importe quel numéro de 1 à 99 et le numéro quatre sera presque certainement porté à l’Euro 2024, que l’Allemagne héberge.

A noter que les numéros ont également un design similaire sur le maillot extérieur de l'équipe, mais ils ne ressemblent pas aussi étroitement au logo.

Néanmoins, de nombreux internautes n’ont pas tardé à réagir sur X, exprimant leur désarroi face à une similitude si «évidente» et d’autant plus concernante historiquement puisqu’il s’agit de l’équipe d’Allemagne.

Pour rappel, ce maillot sera le dernier qu'Adidas fabriquera pour l'équipe nationale allemande, ayant produit son kit depuis les années 1950 alors que Nike prenait le relais après l'Euro.