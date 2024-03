Manchester City-Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Manchester City reçoit Arsenal, ce dimanche 31 mars, lors de la 30ᵉ journée de Premier League. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match.

Duel au sommet entre deux prétendants à la couronne d'Angleterre. Manchester City reçoit Arsenal, ce dimanche 31 mars, à l'Etihad Stadium, pour le match de clôture de la 30ᵉ journée de Premier League. C'est le troisième choc entre les deux équipes depuis le début de la saison.

Pour l'instant, les Gunners de Mikel Arteta sont invaincus, face aux Cityzens de Pep Guardiola puisqu'ils se sont imposés lors de la finale du Community Shield, en août dernier, et lors de la 8ᵉ journée de championnat (1-0). Avant cela, il fallait remonter au 18 juillet 2020 pour retrouver la trace d'une victoire d'Arsenal contre les champions en titre.

Arsenal (1ᵉʳ, 64 points) et Manchester City (3ᵉ, 63 points) sont au coude-à-coude au classement et cette situation ressemble fortement au scénario de l'an passé. Lors de la 34ᵉ journée de championnat, il n'y avait qu'un point d'écart entre les deux équipes et Manchester City recevait le leader sur sa pelouse. Les joueurs de Pep Guardiola avaient surclassé les Gunners (4-1) et cette défaite avait sonné le glas des ambitions de titre des Londoniens.

Les deux équipes sont dans une excellente dynamique et cette rencontre devrait être le tournant de la saison. Juste avant ce sommet, le deuxième, Liverpool (64 points), tentera de mettre la pression sur ses concurrents, dimanche (15h00) à Anfield, en recevant une équipe de Brighton inconstante cette saison.

LE PROGRAMME TV

Manchester City - Arsenal

30e journée de Premier League

Dimanche 31 mars

À suivre en direct sur Canal+ à partir de 17h30