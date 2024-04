Espagne : Luis Rubiales interpellé à sa descente d’un avion à Madrid (vidéo)

Ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales a été interpellé, ce mercredi, à Madrid à sa descente d’un avion en provenance de République dominicaine, avant d'être libéré deux heures plus tard.

Luis Rubiales est plus que jamais dans la tourmente. L’ancien président de la Fédération espagnole de football a été interpellé, ce mercredi, aux alentours de 11h par les forces de l’ordre à Madrid à sa descente d’un avion en provenance de la République dominicaine, où il séjournait depuis plusieurs semaines. Alors que son retour était prévu samedi, il a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour corruption, et emmené dans un fourgon de police noir pour être interrogé par les bureaux de la Guardia Civil.

Son interrogatoire a duré près de deux heures, avant qu’il ne soit libéré peu avant 14h. Aucune mesure n’aurait été appliquée contre l’ancien dirigeant, qui doit désormais attendre d’être convoqué par la justice pour témoigner. Plusieurs perquisitions ont eu lieu à son domicile et au siège de la Fédération espagnole à la fin du mois de mars, mais également, ce lundi, dans son lieu de résidence en République dominicaine.

Luis Rubiales, qui a vu le parquet réclamer une peine de deux ans et demi de prison pour les délits d’agression sexuelles et de coercition dans l’affaire du bisou sur la bouche de Jenni Hermoso en août dernier, fait l’objet d’une enquête pour les délits présumés de corruption dans les affaires, d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Mais il nie tout acte répréhensible.

«Je suis revenu pour dire que c’est un mensonge d’affirmer que j’ai reçu un pot-de-vin avec des appartements et une équipe de base-ball ici (en République dominicaine). Ils ont dit que j’avais une équipe de base-ball, je ne sais pas s’ils voulaient dire que je détournais de l’argent d’une manière ou d’une autre», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Sexta, et qui sera diffusé dans son intégralité ce mercredi soir.