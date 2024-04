Rugby : l’international français Wilfrid Hounkpatin condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Wilfrid Hounkpatin, rugbyman français du Castres Olympique, a été condamné, ce mercredi 3 avril, à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales commis en janvier dernier.

Un autre international français condamné. Le rugbyman Wilfrid Hounkpatin, déjà mis à pied par son club, le Castres Olympique, a été condamné ce mercredi à 12 mois de prison avec sursis pour avoir brutalisé sa compagne en janvier dernier. Il s’agit du deuxième joueur du XV de France à être condamné après Mohamed Haouas, il y a près d’un an.

Au moment des faits, le 8 janvier dernier, la jeune femme s’était enfermée dans une chambre de leur maison avec le téléphone de son compagnon, alors qu'elle venait de découvrir qu'il entretenait une liaison avec une autre personne. C’est alors que Wilfrid Hounkpatin a brisé la porte à coups de pied, saisi la victime par les poignets, avant de la plaquer plusieurs fois contre un sommier, lui serrant également le cou. Elle s'était rendue au commissariat le soir même.

Lors de l'audience mercredi, le joueur a présenté des excuses. «J'ai exercé une pression au niveau du bas du cou. (...) Je n'ai jamais été violent avec elle. J'essaye de contenir ma force du mieux possible», a déclaré le prévenu à la barre du tribunal de Castres.

«Pour quelqu'un en capacité de se contenir sur un terrain, quand il y a de la pression (...). Là, on n'est pas en capacité de se contenir quand on passe les portes du domicile conjugal, a fait remarquer la procureure Claire-Marie De Agostini qui avait requis 15 moins de prison avec sursis à l’encontre du père de trois enfants. C'est un peu l'équipe de rugby loisir contre le XV de France quand on voit les gabarits qui s'affrontent.»

Mis à pied début janvier par le Castres Olympique, Wilfrid Hounkpatin avait fait son retour à l'entraînement début mars.