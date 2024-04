Ligue 1 : Lyon vainqueur à Nantes, Monaco bat Rennes, le PSG accroché par Clermont… ce qu'il faut retenir de la 28e journée

Entre les victoires de Lyon, Brest et Monaco, les matchs nuls du PSG et Lens, respectivement contre Clermont et Le Havre, et la défaite de l'OM à Lille, voici ce qu'il faut retenir de la 28e journée de Ligue 1.

Lille-Marseille : 3-1

Lille a entretenu sa belle dynamique en battant à domicile l’OM (3-1) vendredi. Jonathan David a transformé un pénalty (52e), inscrivant son 16e but en championnat, Rémy Cabella a doublé la mise (71e). Les Phocéens avaient réduit la marque sur un csc d’Ismaily (81e). Gabriel Gudmundsson a conclu la marque avec un troisième but lillois (84e). Si tout va bien pour le Losc qui a enchaîné un cinquième match sans défaite pour reprendre provisoirement la troisième place (49 points), Marseille replonge totalement avec une troisième défaite consécutive en championnat. Lille se rendre jeudi à Birmingham pour affronter Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Marseille ira à Lisbonne pour affronter le Benfica en quart de la Ligue Europa.

Lens-Le Havre : 1-1

Lens a perdu beaucoup de terrain dans la course à la Ligue des champions en étant surpris à domicile par Le Havre (1-1). Les Sang et Or ont ouvert le score sur un lob de Przemyslaw Frankowski, mais les Normands ont égalisé sur un penalty de l'Américain Emmanuel Sabbi. Les Havrais redressent un peu la tête après deux défaites contre des concurrents pour le maintien, Clermont (2-1) et Montpellier (2-0) et prennent deux longueurs d'avance sur Lorient.

PSG-Clermont : 1-1

Le PSG a concédé un nul à domicile contre le dernier de Ligue 1 Clermont (1-1), samedi. Une fausse note à quatre jours de son quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone… même si Luis Enrique avait largement fait tourner son équipe en vue du match contre les Catalans. Les Parisiens se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu par un but de Habib Keita (32e), à la suite d'une erreur de Milan Skriniar. Gonçalo Ramos, titulaire, a égalisé pour le club de la capitale à cinq minutes de la fin du match (85e). A noter que lors de ce match, Marquinhos a égalé le record du nombre de rencontres jouées avec le PSG (435), co-détenu par Jean-Marc Pilorget.

Brest-Metz : 4-3

Brest conforte sa deuxième place en Ligue 1 après sa victoire contre Metz (4-3) dimanche pour la 28e journée et se rapproche d'une qualification en Ligue des champions. Les Bretons, qui ont déroulé pendant une heure de jeu après avoir concédé l’ouverture du score, se sont fait peur quand les Messins sont revenus de 4-1 à 4-3 en fin de match mais comptent désormais quatre points d'avance sur Lille en attendant le match de Monaco (17h05).

Montpellier-Lorient : 2-0

Montpellier a signé une victoire très précieuse contre le barragiste Lorient, 2-0, grâce à des buts de Savanier (55 s.p.) et Karamoh (90). La Paillade vient de remporter deux matchs contre des adversaires directs, après son succès au Havre (2-0), et compte désormais six points d'avance sur les Merlus.

Toulouse-Strasbourg : 0-0

Ce n’était pas le match du siècle. Toulouse et Strasbourg se sont quittés dos à dos (0-0) dans une partie très fermée avec seulement 3 tirs cadrés où les défenses ont pris le dessus. Les deux équipes restent 11 et 12e au classement général.

Reims-Nice : 0-0

Nice n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) dimanche sur la pelouse de Reims,. Battus à domicile par Nantes le week-end précédent (2-1), les hommes de Francesco Farioli n'ont gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs/ De son côté, Reims reste à quatre points des Niçois, mais occupe désormais la 7e place, devant Marseille et Rennes.

Monaco-Rennes : 1-0

Monaco a renoué avec la victoire à domicile dimanche contre Rennes (1-0). Auteurs d'une très bonne première période durant laquelle ils sont parvenus à prendre l'avantage, grâce à Maghnès Akliouche (25e), les Monégasques se sont fait peur après l'exclusion de Thilo Kehrer (64e), qui a laissé les deux formations à dix, après le rouge de Martin Terrier côté rennais (46e). Avec 52 points, les hommes d'Adi Hütter possèdent désormais 13 unités d'avance sur Rennes, à six journées du terme du championnat. Les Rennais, 39 points et surtout 9e du classement derrière Marseille (39 points), Reims (40) et Lens (43) actuel 6e, devront réaliser une fin de saison sans faute pour croire à une qualification européenne, au moins en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence.

Nantes-Lyon : 1-3

Lyon est allé s’imposer à Nantes (3-1). Menés dans une Beaujoire à huis clos, sanction pour usage de fumigènes, les Lyonnais ont renversé le match en deux minutes par Alexandre Lacazette et Malick Fofana, avant un dernier but de Gift Orban en toute fin de match. L'OL est à deux points de Reims, le 7e, et un de Marseille (8e) et Rennes (9e).