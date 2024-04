Paris-Roubaix 2024 : le nouveau triomphe en solitaire de Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel s'est imposé en solitaire sur le Paris-Roubaix 2024 ce dimanche 7 avril. Le Néerlandais, intouchable et qui a attaqué à 60 kilomètres de l'arrivée, conserve sa couronne après l'avoir emporté l'an dernier.

Seul au monde. Mathieu van der Poel a remporté son deuxième Paris-Roubaix après celui de l'an dernier, en s'imposant ce dimanche en solitaire dans le vélodrome André-Pétrieux avec plus de deux minutes d'avance sur ses poursuivants.

Impérial sur les pavés de l'Enfer du nord dans son maillot arc-en-ciel de champion du monde, le Néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor, est ainsi devenue le onzième coureur de l'histoire, le premier depuis Fabian Cancellara en 2013, à réussir cet exploit. Il est désormais le seul coureur en activité à compter six Monuments à son palmarès, un de plus que Tadej Pogacar.

"J'avais des jambes incroyables aujourd'hui"





«J'avais des jambes incroyables aujourd'hui et je savais qu'avec le vent dans le dos je pouvais y aller, a-t-il confié une semaine après avoir remporté le Tour des Flandres. Je pense que l'équipe a fait un énorme boulot, encore mieux que l'année passée. Ils étaient vraiment incroyables et je suis très heureux de gagner.» Il rejoint d'ailleurs, à 29 ans, des champions comme Fabian Cancellara, Tom Boonen, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy à gagner la même année le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, une tâche herculéenne réservée aux plus grands.

«C'est difficile à croire. Je voulais vraiment montrer le maillot (arc-en-ciel de champion du monde) cette année. Gagner Flandres et Roubaix avec est un rêve, j'en perds mes mots», a-t-il ajouté.

Alors que plusieurs stars du cyclisme sont sur le flanc après plusieurs chutes terribles ces derniers jours, comme Wout Van Aert, Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel peut se projeter sur la suite : les classiques ardennaises et, à plus long terme, les Jeux Olympiques de Paris. «On va d'abord essayer de savourer et de faire une bonne fête ce soir, a-t-il dit. Mais, oui, normalement je serai présent (à Liège-Bastogne-Liège dans deux semaines).»