Football : le président de Nancy est décédé tragiquement à 52 ans

Nicolas Holveck, président du club de football de l’AS Nancy-Lorraine, est décédé, ce lundi matin, à l'âge de 52 ans. Il souffrait d’un cancer du côlon.

Une très triste nouvelle. Président de l’AS Nancy Lorraine et ancien dirigeant du Stade Rennais et de l'AS Monaco, Nicolas Holveck est mort, ce lundi matin, à 52 ans des suites d’un cancer du côlon, a annoncé le club l'ASNL.

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck, a indiqué le club lorrain dans un communiqué. Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu'aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. Un hommage lui sera rendu en concertation avec sa famille.»

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck.



Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu'aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus… pic.twitter.com/6Y5hwfLS25 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 8, 2024

Président du Stade Rennais entre 2020 et 2022, Nicolas Holveck, qui avait annoncé son cancer en mars 2021, s'était mis en retrait pour se soigner. Le 20 mars dernier, Nicolas Holveck s'était à nouveau mis en retrait pour «raisons médicales», laissant l'intérim au poste de président à Krishen Sud, l'un des actionnaires du club.

Il était devenu président de Nancy, son club de toujours, en août dernier. Il était en effet arrivé en stage au club en 1997 et y sera resté jusqu’en 2014 avant d’occuper le poste de directeur général adjoint de l’AS Monaco où il était en charge notamment des négociations et des contrats en lien avec le mercato.

Le club nancéein, 5e de National, joue, ce lundi soir, en championnat contre Sochaux (9e).