JO 2024 : une délégation avec Marie-José Pérec et Armel Le Cléac’h vont transporter la flamme olympique jusqu’aux Antilles

Un équipage de plusieurs personnalités, dont Marie-José Pérec et Laura Flessel, se rendra aux Antilles du 9 au 17 juin avec la flamme Olympique. Cette traversée se fera sur le trimaran d’Armel Le Cléac'h.

Une traversée exceptionnelle. Neuf personnalités, dont plusieurs issues du monde du sport, vont accompagner le navigateur Armel Le Cléac'h pour transporter la flamme olympique de Brest aux Antilles en juin prochain à quelques semaines du début des JO 2024.

Parmi les sportifs ou anciens sportifs, désignés ce lundi 8 avril, on trouve Marie-José Pérec (athlétisme), Laura Flessel (escrime), le président de Paris 2024 Tony Estanguet, Coralie Balmy (natationà), Kéni Pipérol-Dampied (voile) et Thomas Debierre (surf). D’autres visages français, venus de la culture comme le dramaturge Alexis Michalik, la médecin et ancienne Miss France Marine Lorphelin et le chef cuisinier breton Hugo Roellinger, feront également partie de cette traversée.

traverser la flamme olympique sans dommage

Tous monteront à bord du Maxi Banque Populaire XI, l’un des trimarans les plus rapides du monde, qui effectuera d'abord une traversée d'une semaine entre Brest et Point-à-Pitre, avec une arrivée le 15 juin, avant un nouveau voyage vers la Martinique (arrivée le 16).

L'objectif sera de faire traverser la flamme olympique sans dommage. Cette dernière, protégée dans une lanterne, sera placée «dans la cellule de vie, très protégée. Ceux qui ne seront pas de repos auront toujours un oeil dessus», a expliqué Le Cléac'h à l’AFP.

La flamme olympique, dont le périple commencera en France à Marseille le 8 mai, passera au total neuf jours en outre-mer avant de revenir en métropole. Elle entamera son périple, baptisé «relais des Océans» par les organisateurs, par la Guyane et le centre spatial de Kourou, puis la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique, et durera du 9 au 17 juin.