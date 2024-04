Michael Jordan, Rafael Nadal, Lionel Messi... Ces 5 sportifs qui ont un logo à leur nom

Le 8 avril dernier, Nike a révélé le logo d'une nouvelle gamme à l'effigie de Victor Wembanyama. D'autres sportifs avant lui ont déjà eu le privilège d'avoir une marque à leur nom. Voici cinq d'entre eux.

Michael Jordan

L'un des plus célèbres logos du monde a bien failli disparaître. Pour dessiner le «Jumpman», Tinker Hatfield se base sur un croquis de Peter Moore, le designer de la «Air Jordan 1», première chaussure à l'effigie du joueur de basket. Problème, la pose de Michael Jordan est issue d'une photo prise par un photographe du magazine Life. Si Nike a d'abord payé les droits d'utilisation du cliché, l'équipementier a fini par déposer le logo en tant que marque. Le photographe a alors attaqué la marque pour violation de son droit d'auteur. Mais sa plainte a été rejetée en 2015, la justice américaine considérant que prendre Michael Jordan en photo pendant qu'il saute ne peut être protégé juridiquement par le droit d'auteur.

Roger Federer

Véritable légende du tennis, le Suisse est aussi un as du marketing. Il arbore, à partir du tournoi de Wimbledon en 2006, un logo stylisé avec ses initiales sur ses polos et casquettes. Créé en partenariat avec Nike, son sponsor de l'époque, il fait partie intégrante de son identité de sportif, et ce jusqu'en 2018, date à laquelle Roger Federer quitte son équipementier historique pour signer un contrat lucratif (300 millions de dollars sur 10 ans) avec la marque japonaise Uniqlo. Mais après deux ans de négociations, en 2020, le Suisse a pu récupérer son logo et l'utiliser à nouveau.

Rafael Nadal

Le tennisman Espagnol a, lui aussi, une marque à son effigie en partenariat avec Nike. Mais contrairement à Roger Federer, la sienne ne comporte pas ses initiales, mais représente un taureau. Cela fait référence à l'un de ses surnoms, «raging bull» (le «taureau furieux»), qui rend hommage à ses qualités physiques et sa capacité à ne jamais rien lâcher sur un court de tennis.

Hello Australia Brisbane pic.twitter.com/SB9UcIVtKk — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 28, 2023

Lionel Messi

Il est plus rare que des footballeurs aient une propre marque à leur nom. Mais en 2011, Adidas franchi le pas pour Lionel Messi. Celui qui n'a encore gagné que deux Ballons d'Or à l'époque est la superstar du football et l'équipementier Allemand entend bien surfer sur la popularité de l'Argentin. Mais depuis qu'il a rejoint les États-Unis, la marque rencontre moins de succès. MGO Global, l'entreprise qui vend ses vêtements non sportifs, a perdu près de 90% de sa valeur en Bourse en un an.

Tiger Woods

Pendant toute sa carrière, le golfeur américain était sponsorisé par Nike. Comme à son habitude, l'équipementier américain lui avait créé sa propre marque. Mais le 8 janvier dernier, la star avait annoncé à la surprise générale la fin de leur partenariat après plus de 27 années de collaboration. Et quelques semaines plus tard, le 13 février dernier, Tiger Woods a dévoilé son nouveau logo. Un tigre stylisé formé de quinze traits (soit le nombre de Majeurs qu'il a remportés dans sa carrière), surmonté de l'inscription «Sun Day Red». Le rouge, couleur fétiche du golfeur, est toujours présent.