Ligue Europa Conférence : Lille éliminé par Aston Villa aux tirs au but

Lille a été éliminé par le club anglais d'Aston Villa, ce jeudi soir, lors des quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Nordistes se sont inclinés lors de la séance de tirs au but.

Une immense déception. Lille a été éliminé en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence par Aston Villa à l'issue des tirs au but (4-3, 2-1 a.p.), jeudi au stade Pierre-Mauroy.

Battus 2-1 au match aller, les Dogues pensaient tenir leur place en demi-finale avec deux buts de Yazici (15e) et André (68e), avant que Cash (87e) n'arrache la prolongation. Le gardien argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez, a été décisif dans la séance de tirs au but en repoussant les frappes de Bentaleb et André.

Ennemi public N.1 en France depuis la finale du Mondial remportée par l'Albiceleste contre les Bleus, et les provocations dont il a été l'auteur par la suite envers Kylian Mbappé, "Dibu" Martinez a été l'antihéros parfait de cette rencontre homérique.