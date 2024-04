Sandy Baltimore, avant la demi-finale de Ligue des champions OL-PSG : «On joue au football pour ce genre de match»

Le PSG affronte l'OL ce samedi 20 avril en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine avec l'ambition de ramener un bon résultat avant le retour au Parc des Princes, le 28 avril. L'occasion pour Sandy Baltimore de se confier à CNEWS avant ce rendez-vous.

Comment vous sentez-vous avant cette demi-finale ?

Personnellement, je me sens très bien. C'est une superbe affiche donc on a hâte de la disputer et de la jouer. On joue au football pour jouer ces matchs. Après, on connaît les Lyonnaises, on sait de quoi elles sont capables. Elles seront prêtes, et nous aussi.

Qu'est-ce que ça représente la Ligue des champions ?

C'est une grande compétition. En club, c’est la meilleure, celle que toute joueuse veut soulever et gagner. Alors évidemment, mes coéquipières et moi, on en rêve et on aimerait la remporter. A nous de faire le travail sur le terrain.

Est-ce que la Ligue des champions est l’objectif majeur de cette saison ?

C’est l'objectif de gagner et de remporter tous les titres avec la Ligue des Champions oui. Quand tu joues au PSG, tu veux remporter toutes les compétitions.

Le premier objectif sur cette demi-finale sera de ramener un bon résultat du Groupama stadium avant le retour au Parc des Princes…

Exactement, l’idéal serait même de gagner ce match à l'aller évidemment et arriver au Parc des Princes pour être en bonne position et faire ce qu’il faut devant notre public pour aller en finale.

Je signe pour un triplé avec le PSG et l'or olympique avec les Bleues

Jouer au Parc des Princes, qu’est-ce que cela représente ?

C'est beau. C'est incroyable. En plus, le terrain, c'est une pépite. Il y a tout pour bien faire. Il y a les supporters, il y a le terrain. Franchement, il y a tout pour nous.

Le début de saison a été un peu compliqué mais vous avez réussi à trouver votre rythme. Comment y êtes-vous parvenues ?

C'est vrai qu'au début c'était compliqué. Après le plus important, ça a été d'apprendre de nos erreurs. Il y a eu beaucoup de réunions et de remises en question ou même des retours vidéo pour voir ce qui n'allait pas. Et comme ce n’était qu’au début de saison, on a pu rectifier le tir et mettre en place certaines choses pour que ça aille beaucoup mieux.

Et vous justement, comment avez-vous vécu les mois compliqués ?

Bon franchement, je suis passé par plusieurs étapes. Mais c'est vrai que cette année je me sens mieux et ça se voit dans mon jeu. J'ai vu une progression me concernant. À l'entraînement ou les matchs, je suis totalement libérée.

Vous êtes focalisée sur le PSG évidemment mais après la saison, il y aura les Jeux olympiques avec l’équipe de France. Vous signez pour un doublé Ligue des champions-JO ?

Je signe pour un triplé avec le PSG et évidemment l'or olympique avec l’équipe de France. Mais on va y aller par étape. En tout cas, disputer les Jeux, ce serait vraiment un rêve.

La demi-finale OL-PSG en Ligue des champions féminine est à suivre samedi 20 avril, à 19h sur DAZN.