Formule 1 : le nouveau cavalier seul de Max Verstappen au Grand Prix de Chine

Parti en pole position, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Chine pour signer sa 4e victoire de la saison en cinq courses. Le pilote néerlandais a devancé Lando Norris et son coéquipier Sergio Pérez.

Quand il n’est pas victime d’un incident mécanique, Max Verstappen s’impose. Sans être inquiété. C’est le résumé de début de saison du Néerlandais. Parti en pole position, le triple champion du monde en titre a réalisé un nouveau cavalier seul pour remporter, ce dimanche, le Grand Prix de Chine, pour la 1ère fois de sa carrière, et signer sa 4e victoire de l’année (la 58e de sa carrière) en cinq courses.

Derrière Max Verstappen, Norris décroche une belle place au Grand Prix de Chine. Sergio Perez complète le podium.





Esteban Ocon termine aux portes des points.





Parti 18e, Lewis Hamilton remonte .#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/L6G8RcbTZd — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 21, 2024

Dans une course marquée par deux interventions de la voiture de sécurité, pour l’abandon de Valtteri Bottas et l’accrochage entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo mais aussi Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda à la relance, Max Verstappen a encore dompté la concurrence, s’offrant un week-end parfait après son succès dans la course sprint. Seul le meilleur tour en course est revenu à Fernando Alonso (7e).

Cette domination sans partage à Shanghai est venue démonter à quel point il sera difficile de battre à la régulière le pilote Red Bull, qui ne semble avoir aucun rival susceptible de lutte en piste et au classement du championnat du monde. Pas même son coéquipier Sergio Pérez qui a dû se contenter de la 3e place derrière Lando Norris (2e) et qui compte déjà 25 points de retard sur Max Verstappen.

Ni Charles Leclerc (4e) et Carlos Sainz (5e), qui ont terminé au pied du podium au volant de leur Ferrari après une stratégie à un seul arrêt. La Scuderia doit se contenter (pour le moment ?), du second rôle avant de se rendre dans quinze jours sur la côte Est des Etats-Unis pour le Grand Prix de Miami. Avec une nouvelle victoire de Max Verstappen et Red Bull comme ses deux dernières années ?