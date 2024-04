Euro 2024 : la liste des arbitres dévoilée avec deux Français

La liste des arbitres retenus pour l’Euro 2024 a été dévoilée, ce mardi, par l’UEFA. Deux Français seront présents en Allemagne.

Il y aura donc deux arbitres français qui officieront, cet été, en Allemagne, lors du Championnat d’Europe des nations 2024 (14 juin-14 juillet). Clément Turpin et François Letexier font partie de la liste dévoilée, ce mardi, par l’UEFA.

A 41 ans, Clément Turpin disputera son troisième Euro de suite après 2016 et de 2021. Il a également dirigé les Coupes du monde 2018 et 2022. Il sera accompagné de ses adjoints Nicolas Danos et Benjamin Pages.

Agé de 35 ans, François Letexier disputera lui une compétition majeure pour la première fois. Il avait arbitré la Supercoupe de l’UEFA en août dernier. Il sera accompagné de Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni.

La liste des arbitres

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Espagne)

Marco Guida (Italie)

Istvan Kovacs (Roumanie)

Ivan Kruzliak (Slovaquie)

François Letexier (France)

Danny Makkelie (Pays-Bas)

Szymon Marciniak (Pologne)

Halil Umut Meler (Turquie)

Glenn Nyberg (Suède)

Michael Oliver (Angleterre)

Daniele Orsato (Italie)

Sandro Schärer (Suisse)

Daniel Siebert (Allemagne)

Anthony Taylor (Angleterre)

Clément Turpin (France)

Slavko Vinčić (Slovénie)

Felix Zwayer (Allemagne)

Facundo Tello (Argentine)