Ligue 1 : le PSG sacré champion de France contre Le Havre si…

En tête du classement avec onze points d’avance sur Monaco, le PSG peut être sacré champion de France, ce samedi (21h), lors de la venue du Havre pour la 31e journée de Ligue 1.

Cette fois sera-t-elle la bonne ? Après sa victoire, mercredi, à Lorient (4-1) en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG a fait un pas supplémentaire vers le 12e titre de champion de France de son histoire. Si avec ce succès dans le Morbihan, le club de la capitale pouvait déjà être couronné, il a vu son sacre être retardé par le succès de Monaco contre Lille un peu plus tard dans la soirée (1-0). Mais ce n'est que partie remise.

Son destin entre les mains

Les hommes de Luis Enrique auront une nouvelle occasion de conquérir le titre, ce samedi, lors de la venue du Havre au Parc des Princes pour la 31e journée. Et, cette fois, ils auront leur destin entre les mains. Avec onze points d'avance sur le club de la principauté, Marquinhos et ses coéquipiers seront assurés d'être sacrés en cas de nouvelle victoire, peu importe le résultat des Monégasques, dimanche, à Lyon. Un match nul et même une défaite pourrait leur permettre de conserver leur titre, si Monaco ne gagne pas dans le Rhône.

Mais ce scénario nécessiterait d'attendre le résultat des partenaires de Wissam Ben Yedder, alors que le PSG souhaite faire la fête avec ses supporters. «J'espère que l'on pourra célébrer ça samedi avec nos fans et dans notre stade, ce qui sera peut-être plus sympa», a déclaré le défenseur Milan Skriniar après le succès à Lorient. Et cela passe donc forcément par une victoire contre les Havrais.

Et ce serait également la meilleure manière de préparer leur déplacement, mercredi prochain, sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions dans une fin de saison plus que passionnante avec la quête d’un quadruplé historique (Trophée des champions, championnat, Coupe de France, Ligue des champions).

Le PSG champion si…

- Paris gagne contre Le Havre, peu importe le résultat de Monaco à Lyon.

- Paris fait match nul ou perd contre Le Havre et Monaco ne gagne pas à Lyon.