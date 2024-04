Glory 91 Paris : les 5 choses à savoir sur la légende du kickboxing Youssef Boughanem

A 34 ans, Youssef Boughanem, multiple champion du monde de Muay Thaï va faire ses débuts au Glory ce samedi à Paris. Voici cinq choses à savoir sur cette légende du kickboxing.

Une enfance en Belgique avant la Thaïlande

Natif de Bruxelles, Youssef Boughanem a grandi dans le quartier d’Etterbeek. C’est dans son pays que le Belge d’origine marocaine va découvrir les sports de combat avant de rejoindre la nation du Muay Thaï, la Thaïlande, dès son adolescence pour aller conquérir le monde.

A 7 ans, il découvre les sports de combat

A 7 ans, Youssef Boughanem découvre l’univers des sports de combat. Il tombe rapidement fan des disciplines et on décèle en lui une précocité étonnante. Il va ensuite se lancer dans le full contact avant de se tourner vers le Muay Thaï. Aujourd'hui, il compte plus de 200 combats professionnels et est régulièrement cité comme l'un des meilleurs combats de l'histoire par ses pairs.

Il est entré dans l’histoire du muay thaï

En plus de ses multiples titres de champions du monde, Youssef Boughanem a réussi quelque chose d’historique. En effet, il est le premier boxeur non thaïlandais à être champion simultanément de l'Omnoi Stadium, le Radja et le Lumpinee. En général, les Thaïlandais y parviennent tous les quarts de siècle.

Il a sauvé son frère

Alors qu’il commence à se faire un nom en Thaïlande, Youssef Boughanem va retourner en Belgique pour aller chercher son frère, Yassine. Ce dernier enchaîne les mauvaises fréquentations et petits délits. Son grand frère ne veut pas qu’il sombre dans la voyoucratie. «Yassine, s’il restait en Belgique, il ne s’en sortait pas. Il serait devenu un gros voyou et il aurait très mal terminé. Il a treize ans et je reviens pour le ramener avec moi en Thaïlande», avait-il confié au Figaro il y a quelques années. Yassine deviendra champion du monde de Muay Thaï également.

Il est polyglotte

Cultivé et amoureux de la découverte du monde, Youssef Boughanem parle d’ailleurs quatre langues : le français, le thaï, l'anglais, l’arabe et le tamazight marocain.

