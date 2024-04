MotoGP : Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix d'Espagne, devant Marc Marquez

Francesco Bagnaia a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Espagne devant Marc Marquez. Au terme d'un gros combat, le pilote espagnol est passé proche de retrouver la victoire après deux ans de disette, mais a cédé face à l'Italien, auteur d'un départ supersonique.

Francesco Bagnaia sort vainqueur d'une passe d'armes épique avec Marc Marquez. Au coude à coude jusqu'aux cinq derniers tours de course, le pilote italien a su resister à l'ancien champion du monde, surmotivé devant son public et qui attendait pour rappel une première victoire en MotoGP depuis octobre 2021.

les français pas en réussite

Les deux hommes ont profité de la chute de Jorge Martin (Ducati Pramac), tombé dans le 11e tour alors qu'il était en tête de la course, pour se retrouver face à face. Porté par une foule exceptionnelle, Marc Marquez a réussi à prendre l'avantage sur Francesco Bagnaia pendant quelques instants, avant que l'Italien ne reprenne la première place et finisse par s'imposer au terme d'un magnifique mano à mano. Marco Bezzecchi, deuxième sur la grille de départ, est venu compléter le podium (3e).

LA BATAILLE ENTRE LES CHAMPIONS DU MONDE POUR LA PREMIÈRE PLACE #SpanishGP | #MotoGP pic.twitter.com/fntCLOatVo — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 28, 2024

Avec cette victoire, la 20e de sa carrière, il fait une excellente opération au Championnat, et monte à la 2e place, à 17 points de Jorge Martin, grand perdant du jour.

Positionnés respectivement à la 13e et 23e place sur la grille de départ, Johann Zarco (Honda LCR) et Fabio Quartararo (Yamaha) ont connu des fortunes diverses. Le premier a chuté au 10e tour de course après un duel avec Aleix Espargaro dans un virage et le deuxième s'est classé 15e de la course, lui permettant d'arracher un point pour le classement général.