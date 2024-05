NBA : Victor Wembanyama sacré «Rookie de l'année», une première pour un Français

La NBA a annoncé ce lundi 6 mai que le joueur de basketball des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a été désigné comme «rookie de l’année», une première pour un Français.

Un premier trophée qui en appelle d'autres. Drafté en n °1 par les San Antonio Spurs en juin 2023, le Français Victor Wembanyama a été désigné «rookie de l’année» ce lundi par la NBA. Après une saison folle chez les Spurs, le joueur de 20 ans est le premier tricolore à se voir offrir cette récompense.





«Je savais que pour y arriver, je devais être bon individuellement et dominant sur le terrain», a expliqué Victor Wembanyama à la chaîne TNT. Le titre de rookie de l'année «a toujours été très important et je suis heureux que ce soit enfin officiel».

One of the greatest rookie seasons the NBA has seen.





Victor Wembanyama, the unanimous #KiaROY. pic.twitter.com/ZKKhqo9ymj — NBA (@NBA) May 6, 2024

Et pour cause, sans surprise le géant français (2,24m) a su convaincre avec une saison fulgurante sur le plan individuel, malgré des résultats collectifs peu probants (22 victoires, 60 défaites) pour les Spurs. «Wemby» a ainsi devancé le pivot d'Oklahoma City et futur grand rival Chet Holmgren, à l'issue de cette récompense réservée aux débutants.

Un vote à l'unanimité

Quelque 99 personnalités des médias suivant la NBA se sont alignés à l'unanimité pour choisir le natif du Chesney (Yvelines), un évènement plutôt rare dans ce sport. Il devient ainsi non seulement le premier Français à être sacré rookie de l'année, mais aussi le troisième Européen après l'Espagnol Pau Gasol (2002) et le Slovène Luka Doncic (2019).

Le détail des votes concernant le trophée de Rookie de l’année : pic.twitter.com/ZjUFIaMC5E — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2024

Au fil de la saison, Victor Wembanyama a su séduire de nombreux fans, générant 1,3 milliard de «vues» sur les réseaux sociaux d'après la NBA, derrière les superstars LeBron James (1,9) et Stephen Curry (1,7). «J'ai fait de gros efforts sur le "playmaking", la sélection de tirs et aussi, après les restrictions de temps de jeu que j'ai eues, il m'a fallu revenir en bonne forme pour jouer plus de 30-35 minutes. Le cardio, je pense, j'ai fait de gros progrès là-dessus», a estimé le prodige français.

Côté statistiques, le Français a affiché en moyenne 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres, le plaçant en tête pour toute la NBA de ce dernier domaine. «Je ne m'étais jamais amélioré autant en si peu de mois, donc je suis très heureux», a poursuivi le joueur de basketball.

Outre cette récompense, Victor Wembanyama pourrait se voir offrir un autre trophée dès ce mardi, faisant partie des trois finalistes pour le «défenseur de l'année», en compagnie de son compatriote Rudy Gobert et du pivot de Miami Bam Adebayo.