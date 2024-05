Cristiano Ronaldo, Lebron James, Kylian Mbappé… voici les 10 sportifs les mieux payés au monde en 2024 selon Forbes

Cristiano Ronaldo occupe la tête des sportifs les mieux payés au monde en 2024 devant le golfeur Jon Rahm et Lionel Messi, selon le classement du magazine Forbes publié ce jeudi.

1. Cristiano Ronaldo (football) : 240 millions d’euros (184 millions d’euros de salaires et primes, 56 millions d’euros de partenariats)

2. Jon Rahm (golf) : 200 millions d’euros (182 millions d’euros de salaires et primes, 18 millions d’euros de partenariats)

3. Lionel Messi (football) : 124 millions d’euros (60 millions d’euros de salaires et primes, 64 millions d’euros de partenariats)

4. Lebron James (basket) : 118 millions d’euros (44 millions d’euros de salaires et primes, 74 millions d’euros de partenariats)

5. Giannis Antetokounmpo (basket) : 102 millions d’euros (42 millions d’euros de salaires et primes, 60 millions d’euros de partenariats)

For the first time in history, the ten sports stars on Forbes’ annual ranking earned more than $100 million each—a record-breaking $1.38 billion combined. https://t.co/KAwNZkgE8D pic.twitter.com/zrinYLwuZN

— Forbes (@Forbes) May 16, 2024