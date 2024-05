Formule 1 : bientôt des courses sprints avant chaque Grand Prix ?

Présentes actuellement sur seulement quelques week-ends, les courses sprints pourraient être instaurées avant chaque Grand Prix de Formule 1. Un format déjà adopté en MotoGP.

La Formule 1 va-t-elle suivre le chemin de la MotoGP ? Alors qu’elles sont présentes cette saison sur 6 des 24 Grands Prix, les courses sprints pourraient bientôt devenir une généralité. En marge du Grand Prix d’Emilie-Romagne, qui se tient, ce week-end, en Italie, Stefano Domenicali n’a pas exclu d’introduire ce format avant chaque Grand Prix. A l’image de la MotoGP.

Une décision en fin de saison ?

«Les chiffres nous disent que les week-ends de sprint sont populaires. On sait qu’il existe aussi une partie plus traditionnelle du public qui suit la Formule 1 depuis longtemps, et n’aime pas particulièrement ce format, mais en termes d’attractivité il ne fait aucun doute que le parcours du sprint est le bon», a confié le patron de la F1 dans des propos rapportés par Motorsport.

«La MotoGP a choisi une étape radicale, en introduisant la course sprint tous les week-ends, alors que nous voulons y arriver progressivement, mais je suis convaincu qu’aujourd’hui un vendredi sans classement officiel perd un peu en attrait par rapport aux vendredis sprint, où une qualification est programmée», a ajouté Stefano Domenicali.

Et s’il souhaite prendre son temps et ne pas se précipiter, une décision pourrait néanmoins être prise à la fin de la saison. «À la fin de cette saison, je pense qu’il sera nécessaire d’évaluer s’il faut prendre cette direction avec plus de décision. Nous évaluerons également l’impact qu’un tel choix peut avoir en termes de plafond budgétaire, un problème que le MotoGP n’a pas», a-t-il rappelé.