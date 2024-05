«Dégageons l’homophobie» : la Ligue de football envoie un message fort sur les réseaux sociaux 

Les hashtags «#DégageonsLesDiscriminations» et #JouonsLaCollectif» sont affichés par la LFP (Ligue de football professionnel) et plusieurs clubs professionnels ce vendredi. En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

La LFP a partagé les détails de sa campagne de lutte ce vendredi 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie.

«Dégageons les discriminations, dégageons l’homophobie», scande le communiqué de la LFP partagé sur les réseaux sociaux. Comme il est de coutume depuis plusieurs années, le football français se mobilise contre l’homophobie.

Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie, la LFP et les clubs de @Ligue1UberEats



et @Ligue2BKT se mobilisent ce week-end lors de la dernière journée championnat pour adresser un message clair et ferme : Dégageons l’homophobie !





Communiqué … pic.twitter.com/u6EOr0vfkv — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 17, 2024

«Sept semaines après une mobilisation exceptionnelle lors d’une journée dédiée à la lutte contre le racisme, le football professionnel français se mobilise pour lutter contre l’homophobie de manière totalement inédite sur tous les stades de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT», indique le communiqué.

Une «implication totale»

Ce week-end, sur toutes les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, les joueurs porteront un maillot spécial sur lequel figurera un logo noir, où l'inscription «homophobie» en blanc sera barrée d’un trait rouge pour laisser apparaître le mot «football».

«Par ailleurs, pour marquer l’implication totale des compétitions organisées par la LFP, les badges compétitions Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT changeront eux aussi et passeront en arc-en-ciel», ajoute le communiqué.

En plus des joueurs, les autres acteurs des matches (arbitres, entraîneurs, délégués) porteront un brassard spécial, tandis que les officiels et journalistes seront invités à porter un pin’s.

Le communiqué précise que tous les éléments protocolaires (drapeaux, poteaux de corner, toblerones) passeront en arc-en-ciel. Aussi, les acteurs de chaque rencontre seront pris en photo avant chaque match avec un panneau «dégageons l’homophobie».

Les partenaires concernés

Avant le coup d’envoi des rencontres, une bâche blanche sur laquelle sera représenté le logo sera déployée sur le rond central.

«Tout au long du match, les panneaux LEDs autour du terrain diffuseront un message reprenant le logo de cette campagne de lutte contre l’homophobie», précise la LFP.

Et comme la ligue a promis une implication totale de tous les acteurs, les partenaires aussi participeront à cette campagne :

«Uber Eats, partenaire titre de la Ligue 1, s’intégrera à cette campagne en modifiant ses animations LEDs pour y intégrer des couleurs arc-en-ciel, se félicite le communiqué. ORIS, chronométreur officiel et partenaire responsable de la LFP, a développé pour chaque panneau 4e arbitre un habillage spécifique aux couleurs de l'arc-en-ciel.»

Enfin, les diffuseurs officiels relaieront un message de lutte sur les écrans, avec notamment l’incrustation d’un logo.

Comme cela avait été le cas pour le racisme, le jeu «MonPetitGazon» proposera aux joueurs de porter le maillot «dégageons l’homophobie» pour tenter de remporter un maillot du club de leur choix.

À l’occasion de la 34e journée, le SRFC ainsi que tous les clubs de @Ligue1UberEats s’unissent contre l’homophobie.





Ensemble #DégageonsLesDiscriminations #JouonsLaCollectif pic.twitter.com/gHxevGHwT3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 17, 2024

Une représentation exceptionnelle a été partagée sur les réseaux sociaux. En collaboration avec @groundlogomedia, la LFP ainsi que plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont diffusé une vidéo originale mettant en scène le logo, symbole de son engagement contre l’homophobie au cœur d’une peinture grandeur nature sur une pelouse.

Pour clôturer cette campagne, une vente aux enchères de maillots se tiendra du mercredi 22 mai à 16h au dimanche 9 juin à 15h sur la plate-forme MatchWornShirt. Les bénéfices seront reversés dans leur intégralité à quatre associations de lutte contre les discriminations : La Licra, la Fondation pour le Sport Inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too.