Roland-Garros : dates, joueurs français, têtes de série, diffusion TV... Tout savoir sur les qualifications de l'édition 2024

C'est une étape importante de Roland-Garros, même si ce n’est pas celui qui est plébiscité par les fans. La phase des qualifications débute ce lundi 20 mai. Les joueurs et joueuses classés au-delà des 100 premières places mondiales vont chercher à intégrer les grands tableaux.

L'édition 2024 de Roland-Garros débute ce lundi 20 mai, avec les qualifications pour les tableaux principaux. Pendant une semaine, jusqu’au vendredi 24 mai, 128 joueurs et joueuses classés au-delà des 100 premières places mondiales, vont s’affronter pour participer au prestigieux Grand Chelem parisien. Tous sont classés entre la 100e et la 250e place mondiale, à l'exception des neuf joueuses et neuf joueurs encore moins bien classés qui bénéficient d'une wild-card.

Les dotations données aux joueurs lors de cette augmentation ont augmenté de 25%. Un joueur qui sera battu au premier tour des qualifications touchera 20.000 euros. Celui qui échouera aux portes du grand tableau repartira avec 41.000 euros. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, le court Suzanne Lenglen accueillera les principales rencontres de qualification.

40 Français rêvent du tableau principal

Christian Garin (tête de série n°1), Dominic Thiem (tête de série n°11), Denis Novak, Diego Schwartzman (tête de série n°29),et Albert Ramos-Vinolas (tête de série n°4), sont les cinq joueurs du tableau masculin qui ont le plus de chance de se qualifier. Du côté des femmes, on devrait voir Sara Errani (tête de série n°1), Brenda Fruhvirtova (tête de série n°4), Anna Bondar (tête de série n°3), Jule Niemeier (tête de série n°5) et Hailey Baptiste (tête de série n°6), s’en sortir et accéder au tableau principal.

28 Français vont tenter de sortir de cet «opening week» : Gregoire Barrère (tête de série n°10), Benoît Paire (tête de série n°30), Titouan Droguet (tête de série n°32), Ugo Blanchet, Hugo Grenier, Benjamin Bonzi, Matteo Martineau, Quentin Halys, Calvin Hemery, Enzo Couacaud, Maxime Janvier, Kyrian Jacquet, Clement Tabur, Manuel Guinard, Jules Marie, Antoine Escoffier, Lucas Pouille, Valentin Royer, Geoffrey Blancaneaux, Clement Chidekh, Gabriel Debru, Mathys Erhard, Arthur Gea, Mathias Bourgue, Thomas Faurel, Sascha Gueymard Wayenburg, Mae Malige et Théo Papamalamis.

Il n’y aura que 12 Françaises : Leolia Jeanjean, Carole Monnet, Harmony Tan, Selena Janicijevic, Margaux Rouvroy, Manon Leonard, Alice Tubello, Sarah Iliev, Astrid Lew Yan Foon, Jenny Lim, Daphnée Mpetshi Perricard et Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Parfois, malgré la débauche d'énergie supplémentaire, certains joueurs issus des qualifications réalisent une performance d’anthologie dans le tableau principal. Ce fut le cas de l'Argentine Nadia Podoroska en 2020, qui avait atteint la demi-finale du simple féminin après être sortie des qualifications.

Enfin, le diffuseur des qualifications de Roland-Garros sera France Télévisions.