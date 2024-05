«C'est à cette époque-là que j'ai appris ce qu'était une surface de réparation» : quand l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin était président de l'OM

Décédé ce lundi à l'âge de 84 ans, l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a également été président de l'OM de juin 1995 à septembre 1996.

Il n'est pas obligatoire d'aimer le football pour devenir le président d'une équipe professionnelle. L'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin - décédé ce lundi à l'âge de 84 ans - l'a prouvé en prenant les rênes de l'Olympique de Marseille de juin 1995 à septembre 1996.

Un amoureux de Marseille, de l'OM et de tous les Marseillais s'en est allé.





Maire de la cité phocéenne pendant 25 ans, fut l'un des plus emblématiques représentants de l’Olympique de Marseille, dont il a été président de juin 1995 à… pic.twitter.com/qAqURKoVh1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2024

En conséquence de l'affaire VA-OM en mai 1993, le club phocéen a déposé le bilan en avril 1995 et est repris temporairement par la ville de Marseille, en attente d'un repreneur. Tout juste élu maire face au sortant Robert Vigouroux, Jean-Claude Gaudin est propulsé à la tête de l'OM - qui évolue alors en deuxième division - sans rien connaître au sport le plus populaire du pays.

«Je n'ai jamais été un fanatique du football », confiait-il à Slate en juin 2015. «Il faut bien le reconnaître, c'est à cette époque-là que j'ai appris ce qu'était une surface de réparation !».

Il demandait à Renaud Muselier si les équipes «changeaient de camp à l'entracte»

Pour pallier ses lacunes en ballon rond, l'édile a heureusement pu compter sur son adjoint Renaud Muselier, aujourd'hui président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Slate explique ainsi que lors du premier match auquel Jean-Claude Gaudin a assisté à domicile, il a demandé à son numéro 2 si les équipes «changeaient de camp à l'entracte».

Sous son mandat de président, l'OM a retrouvé sa place en première division et un repreneur ambitieux en la personne de l'homme d'affaires franco-suisse Robert Louis-Dreyfus.

Bien que Jean-Michel Roussier dirigeait les affaires courantes du club, Jean-Claude Gaudin est resté associé dans la mémoire collective du seul club français vainqueur d'une Ligue des champions.

«Un amoureux de Marseille, de l'OM et de tous les Marseillais»

«Gaudin était là parce que la place était vacante en attendant que Dreyfus arrive», expliquait toujours à Slate le journaliste sportif Alain Pécheral. «Mais en termes de popularité, c'était énorme pour lui ! Plus tard, il n'arrêtait pas de rappeler qu'il avait été président de l'OM. Les hommes politiques font rarement les choses gratuitement».

S'ils ne se font pas d'illusions sur son implication dans la politique sportive, certains joueurs se rappellent du maire comme un amoureux du club.

«Quand Gaudin était là, il avait un mot pour chacun», a ainsi assuré l'ancien gardien de but Jérôme Alonzo. «Et quand il n'était pas là physiquement, il téléphonait très souvent pour être au courant. Je suis sûr que si on lui enlevait son costume, en dessous, Gaudin était bleu et blanc !».

Par la suite, Jean-Claude Gaudin n'est jamais vraiment resté très loin de l'OM, annonçant lui-même lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville en août 2016, l'arrivée de l'actuel propriétaire du club, l'Américain Frank McCourt.

«Un amoureux de Marseille, de l'OM et de tous les Marseillais s'en est allé», a réagi l'OM sur les réseaux sociaux, en hommage à celui qui fut maire 25 ans et président de club une année.