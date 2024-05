Rugby : Toulouse remporte la Champions Cup au bout du suspense face aux Irlandais du Leinster (31-22)

Ce samedi 25 mai, le Stade Toulousain a remporté la finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster (31-22) au terme des prolongations. Toulouse remporte la Coupe d'Europe de rugby pour la sixième fois de son histoire.

Pour la sixième fois de son histoire, le Stade Toulousain est sur le toit de l'Europe. Au terme d'un match fou, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont imposés (31-22) face aux Irlandais du Leinster en finale de la Champions Cup, qui se déroulait à Londres.

Les Irlandais se sont heurtés à un mur de briques tout au long d'un match tant attendu entre les deux géants d'Europe, mais qui n'aura finalement pas accouché d'un seul essai dans le temps réglementaire.

Tous les points ont été inscrits au pied, par Blair Kinghorn (12) et Thomas Ramos (3) d'un côté et Ross Byrne (12) et Ciaran Frawley (3) de l'autre, ce qui n'a pas empêché d'assister à un sommet d'intensité. Il aura fallu attendre les prolongations pour que les Toulousains prennent définitivement l'avantage sur leurs adversaires.

une prolongation parfaitement gérée

Longtemps sur la brèche dans un Tottenham Hotspur Stadium largement acquis à la cause irlandaise, les champions de France en titre ont notamment profité du carton jaune de l'ailier James Lowe, coupable d'un en-avant volontaire (82e), pour se détacher.

Ils ont immédiatement profité de leur supériorité numérique pour décaler sur l'aile gauche Matthis Lebel (83e), auteur de son sixième essai cette saison en Champions, dont il termine co-meilleur marqueur avec Lowe et le Girondin Louis Bielle-Biarrey.

Lors des dix dernières minutes, les Toulousains ont réussi à tenir leur avantage pour finir par l'emporter sur le score de 31 à 22.

La Champions Cup reste une propriété française pour la quatrième année consécutive, ce qui est aussi le signe de la bonne santé du rugby de clubs dans le pays, avec un Top 14 toujours plus attractif et compétitif.

Pour Toulouse, la saison n'est pas terminée puisqu'il reste un objectif majeur : remporter à nouveau le Top 14.