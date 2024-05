«Je suis dégouté» : Samir Nasri blessé et forfait pour la suite de la Kings World Cup ?

Blessé lors de la victoire de l’équipe française, baptisée «Foot2Rue», lundi soir, pour ses débuts à la Kings World Cup, Samir Nasri s’est montré pessimiste concernant sa participation à la suite de la compétition.

Une mauvaise nouvelle… Lors de la belle victoire de l’équipe française aux tirs au buts contre celle de l’Espagne (5-5 a.p., 2-1 aux tirs au but), après avoir été menée 5-1, l’ancien joueur de l’OM, Arsenal et Manchester City notamment s’est blessé au genou et pourrait ne pas rejouer d’ici la fin de la compétition.

DES NOUVELLES DE SAMIR NASRI BLESSÉ : C'EST SÛREMENT LA FIN DE L'AVENTURE POUR LUI #Foot2Rue pic.twitter.com/Eor1Xpeg7s — Foot2Rue Ultras (@Foot2RueUltras) May 27, 2024

«Mon genou s’est bloqué, ça a tiré sur ma cuisse, ça a claqué, a-t-il expliqué après la rencontre au coté du streamer et sélectionneur de l’équipe AmineMaTue. J’ai la haine, de ouf ! (…) Ouais, je pense (que c’est foutu pour le reste de la Kings World Cup, ndlr). Je suis dégoûté, tu ne peux pas t’imaginer.»

(envoyez lui de la force ) pic.twitter.com/bLjZ5y4edL — Aminematue TV (@AmineMaTueTV) May 27, 2024

«Le problème, c’est que quand mon genou s’est bloqué, ça m’a fait faire un grand écart et c’est là que mon muscle s’est étiré, a poursuivi le consultant Canal+. Si l’autre en**** de numéro 11 il ne bloque pas le pied, me fait tomber, me met un coup de pied en étant par terre, je ne fais pas le grand écart et je ne me fais pas mal.»

Le prochain match de l’équipe de France est prévu, mercredi soir, à 23h contre l’équipe mexicaine «Peluche Caligari».