MotoGP, Grand Prix d’Italie : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix MotoGP d’Italie, 7e manche de la saison, se tient, ce week-end, sur le tracé du Mugello, où le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia s’est imposé la saison dernière.

Vers une nouvelle victoire à domicile pour Francesco Bagnaia ? Vainqueur du Grand Prix MotoGP d’Italie en 2023 sur le mythique tracé du Mugello, situé au nord-est de Florence (Italie), le pilote de Ducati, vainqueur de la course sprint, aura fort à faire ce dimanche 2 juin à partir de 15h, s’élançant depuis la 5e position, à quatre positions de l’Espagnol Jorge Martin.

Première victoire en sprint de la saison pour Francesco Bagnaia



M. Marquez 2E et Pedro Acosta 3E complètent le podium.





Quartararo a abandonné et Johann Zarco termine 15E





Rendez-vous demain, 14H00 sur CANAL+ pour le Grand Prix d'Italie pic.twitter.com/8H7q0dpk2s — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 1, 2024

Le pilote Pramac a décroché la pole position devant ses deux compatriotes Maverick Vinales (Aprilia) et Marc Marquez (Gresnini). De leur côté, les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (LCR Honda) s’élanceront respectivement aux 15e et 18e places d’une course à suivre sur Canal+.

Programme TV

Grand Prix MotoGP d’Italie

Course principale

Dimanche 2 juin

15h sur Canal+