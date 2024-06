Basket : Boris Diaw remporte la Coupe des Landes avec Biscarosse

Âgé de 42 ans, l’ancien international français Boris Diaw s’est offert un dernier sacre en carrière ce samedi 1er juin lors de la Coupe des Landes, en remportant la finale avec Biscarosse face à l’ESMS (107-98).

Un baroud d’honneur couronné de succès pour Boris Diaw. Vainqueur d’un titre NBA avec les San Antonio Spurs, de deux titres de champion de France avec Pau-Orthez en 2001 et 2003, ainsi que d’un titre de champion d’Europe avec l’Équipe de France en 2014, l’ancien international français de 42 ans a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Coupe des Landes avec la formation de Biscarosse face à l’ESMS (107-98).

Victoire de Biscarrosse et de @theborisdiaw face à l’ESMS qui échoue à quelques longueurs (107-98) pic.twitter.com/x6PpRT1GQl — Sud Ouest Landes (@SO_Landes) June 1, 2024

Au sein d’une équipe composée d’amis d’enfance, évoluant en départementale masculine 3, soit l’équivalent de la 13e division française, Boris Diaw a pu décrocher un nouveau sacre face à l’ESMS, évoluant en Nationale masculine 2, soit la 4e division française.

Une finale débutée avec 49 points d'avance

En raison de cet écart monumental entre les deux équipes, la formation de Biscarosse a pu démarrer la rencontre, comme toutes les précédentes dans cette compétition, avec un large avantage dès le coup de sifflet pour lancer la rencontre : 49-0.

Malgré cette avance et 8 points inscrits par Boris Diaw, les joueurs de Biscarosse se sont offert une grosse frayeur, ne s’imposant qu’avec 9 points d’avance dans une enceinte du Plumaçon qui n’a pas semblé apprécier le résultat final, alors que l'ancien basketteur Tony Parker et l'astronaute Thomas Pesquet étaient présents en tribunes.

Boris Diaw et l’équipe de Biscarrosse viennent d’accomplir leur rêve en remportant la Coupe des Landes dans les arènes du Plumaçon pic.twitter.com/3YtgisYX6e — Sud Ouest Landes (@SO_Landes) June 1, 2024

Porté par d'historiques rivalités de villages depuis sa création en 1946, ce tournoi départemental est considéré comme «le plus populaire et emblématique du basket amateur en France», selon la chercheuse en sciences sociales et historienne de ce sport, Sabine Chavinier-Réla.