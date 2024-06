Kings World Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match décisif de l'équipe de France «Foot2Rue» ?

Le match décisif de l'équipe de France «Foot2Rue» contre le Muchachos FC, équipe argentine, se dispute, ce dimanche 2 juin, à la Kings World Cup.

Dos au mur. La formation française «Foot2Rue», fondée par le streamer AmineMaTue, est opposée, ce dimanche (20h), au Muchachos FC dans un match décisif à la Kings World Cup, tournoi crée par Gerard Piqué et qui se dispute au Mexique.

Après une victoire renversante contre les Espagnols du Pio FC aux tirs au but en match ouverture, «Foot2Rue» s’est ensuite inclinée aux tirs au but contre les Mexicains du Peluche Caligari. Les Tricolores de «Coach Saïd» doivent donc passer par ce match décisif pour rejoindre les 8es de finale et poursuivre leur aventure.

‼️ 24H AVANT LE COUP D'ENVOI ‼️





On se retrouve dans 24h exactement pour vivre le match Foot2Rue contre Muchachos FC !





Vous pouvez suivre les meilleures actions ici, sur le compte @AminematueTV qui est actuellement le seul compte officiel de Foot2Rue ! pic.twitter.com/30pZZ6T78A — Aminematue TV (@AmineMaTueTV) June 1, 2024

Pour rappel, cette Kings World Cup, très suivie depuis le début de la compétition le 26 mai dernier, se déroule sur terrain réduit, avec deux périodes de vingt minutes (une séance de tirs au but a lieu en cas d’égalité) et des règles originales.

Programme TV

Foot2Rue-Muchachos FC

Kings World Cup

Dimanche 2 juin

A suivre en direct à partir de 20h sur la plateforme M6+, sur le compte Youtube de la Kings League ou sur la chaîne Twitch d'AmineMaTue