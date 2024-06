Boston-Dallas, Finales NBA 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les finales NBA 2024 opposent les Boston Celtics aux Dallas Mavericks avec le premier match qui se dispute dans la nuit de jeudi à vendredi.

Qui va succéder aux Denver Nuggets ? Les Finales NBA vont couronner la meilleure équipe de la saison, au meilleur des sept matchs entre les Boston Celtics, champions de la Conférence Est, et les Dallas Mavericks, champions de la Conférence Ouest.

Pour en arriver là, les C’s de Jayson Tatum et Jaylen Brown (17 titres) ont terminé premier de la saison régulière avant d’éliminer tour à tour Miami, Cleveland et Indiana. De leurs côtés, les Texans du duo Luka Doncic-Kyrie Irving (1 titre) ont terminé à la 5e place de la saion régulière avant d’éliminer les Clippers, Oklahoma City et Minnesota.

La première rencontre de ces Finales NBA se dispute, dans la nuit de jeudi à vendredi, au TD Garden de Boston. Comme toujours, les matchs seront diffusés sur beIN SPORTS (disponible sur MyCanal).

Programme TV

Premier match des Finales NBA 2024

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin

A suivre en direct à partir de 2h30 sur beIN SPORTS (disponible via MyCanal)