Real Madrid : découvrez la chambre de Kylian Mbappé au centre d’entraînement de la Casa Blanca

Même si le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG se termine le 30 juin prochain, le Real Madrid est tout de même prêt à accueillir sa nouvelle star. Une vidéo publiée sur les réseaux présente la chambre du Français au centre d’entraînement de la Casa Blanca.

Le Real Madrid est déjà prêt à accueillir sa nouvelle star. Le 3 juin, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé avec la Casa Blanca pour les cinq prochaines saisons. Après avoir remporté sa 15e Ligue des champions, le Real Madrid a annoncé le recrutement du capitaine de l’équipe de France. Et si le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG se termine officiellement le 30 juin prochain, les Merengues, eux, sont déjà prêts à recevoir l’attaquant.

La chambre 103

Après la victoire de l’équipe de France face au Luxembourg (3-0), le club madrilène a salué la performance de son nouveau joueur, auteur d’un but et de deux passes décisives, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Et ce vendredi, le journaliste Diego Mengual a diffusé une vidéo présentant la chambre de Kylian Mbappé à Valdebebas, le centre d’entraînement de la Casa Blanca.

Et, à en voir les images, le Français risque d’être bien loti. Le capitaine de l’équipe de France occupera la chambre 103. Cette dernière est notamment équipée d’un grand salon, d’une superbe salle de bain et d’une terrasse qui donne sur les terrains d’entraînement du Real Madrid. De quoi mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Le Français sera officiellement présenté aux supporters madrilènes après l’Euro 2024.