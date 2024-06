Athlétisme : une athlète célèbre trop tôt sa médaille de bronze et se fait doubler sur la ligne d’arrivée (vidéo)

Lors du 20 km marche féminin des Championnats d’Europe d’athlétisme à Rome organisé vendredi, l’Espagnole Laura Garcia-Caro a levé le poing juste avant d'être doublée in extremis et éjectée du podium.

Ne jamais crier victoire trop vite. Dans le sport, et particulièrement en athlétisme, rien n’est joué tant que la ligne d’arrivée n’a pas été franchie. Et ça, l’Ukrainienne Lyudmila Olyanovska l’a bien compris. Vendredi 7 juin, lors de la première épreuve des Championnats d’Europe à Rome, si l’Italie s'est offert un doublé sur le 20 km marche féminin avec Antonella Palmisano et Valentina Trapletti, c’est bien la course pour la troisième place qui a marqué les esprits.

#Roma2024 | C'est terrible pour l’Espagnole Laura Garcia-Caro qui a célébré trop tôt sa troisième place, elle se fait doubler sur la ligne d’arrivée par l'Ukrainienne Lyudmila Olyanovska ! pic.twitter.com/PuVs3Kxqk1 — francetvsport (@francetvsport) June 7, 2024

Poing levé et drapeau autour du cou

Alors qu’elle pensait se diriger tout droit vers la médaille de bronze, l’Espagnole Laura Garcia-Caro, drapeau autour du cou depuis quelques centaines de mètres, a vu sa joie être rattrapée. Une scène plutôt cocasse pour l’athlète.

Tout sourire, elle pensait s’offrir une médaille de bronze européenne et a même pris le temps de lever le poing quelques mètres avant la ligne d’arrivée. Mais derrière elle, l’Ukrainienne n’a pas stoppé son effort et a continué à croire en ses chances en voyant l’Espagnole ralentir son rythme. Pari gagnant.

Lyudmila Olyanovska a poussé son effort jusqu’au bout, donnant même l’impression qu’elle faisait plus que marcher, avant de doubler in extremis son adversaire, un peu trop optimiste, et de l’éjecter du podium.

En prenant conscience de son erreur, l’Espagnole a voulu reprendre son effort, mais il était déjà trop tard, la laissant sans voix. La prochaine fois, Laura Garcia-Caro repensera à cette mésaventure avant de lever les bras trop tôt.