Cyclisme : une coureuse freine pour laisser gagner sa coéquipière, qui célèbre sa victoire trop tôt (vidéo)

Lors de la quatrième et dernière étape du Tour de Grande-Bretagne féminin ce dimanche 9 juin, Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) à sa coéquipière Christine Majerus ont été les autrices d'un des gags de l'année, qui profite à Ruby Roseman-Gannon (Liv AlUla Jayco).

Des images qui vont faire le tour du monde. Lors de la quatrième et dernière étape du Tour de Grande-Bretagne féminin, la coureuse Lotte Kopecky a voulu faire preuve de générosité en laissant gagner sa coéquipière Christine Majerus.

Elle a donc freiné à quelques mètres de l'arrivée alors qu'elle était en tête, croyant laisser passer son équipière. Saud que Ruby Roseman-Gannon a été plus rapide et coiffe ses deux adversaires sur la ligne.

That's going to be a controversial finish - messing around in the finish straight to gift a win to Christine Majerus





And Ruby Roseman-Gannon might get it whilst Majerus celebrates despite being experienced!#TourofBritain pic.twitter.com/nhCuQuRzK0

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) June 9, 2024