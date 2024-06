«On va surprendre beaucoup de gens» : Mathias Pogba revient sur la tentative d’extorsion subie par son frère Paul

Mis en examen dans l’affaire de tentative d’extorsion de fonds contre son frère Paul, Mathias Pogba s’est exprimé pour la première fois dans un documentaire réalisé par L’Equipe.

Il a brisé le silence. Pour la première fois depuis le début de l’affaire, qui a éclaté en août 2022, Mathias Pogba est revenu sur la tentative d'extorsion de fonds contre son frère Paul dans documentaire réalisé par L’Equipe et qui sera diffusé ce jeudi. Dans cette histoire, il a été placé en détention provisoire pendant plus de trois mois (de septembre à décembre 2022) et mis en examen pour avoir menacé le champion du monde 2018 dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Mathias Pogba : « Il y a des jours où j'ai eu peur »





Le frère de Paul a accepté de nous répondre à l'occasion du documentaire « Paul Pogba, liaisons toxiques », le 13 juin prochain à 21h05#lequipeENQUETE pic.twitter.com/3jN7ODX4Df — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 7, 2024

Tout comme cinq autres individus, dont des amis d’enfance du joueur, soupçonnés d’extorsion et d’avoir séquestré avec des fusils d’assaut le milieu de terrain de la Juventus, actuellement suspendu quatre ans pour dopage, en marge d’un rassemblement de l’équipe de France en mars 2022 lui réclamant la somme de 13 millions d’euros.

Alors qu’il vit désormais en Belgique, où il a ouvert sa «petite académie» et entraîne «des jeunes en foot», Mathias Pogba n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond de l’affaire dans l’attente du procès, mais il a notamment évoqué sa détention qu’il a qualifiée de «pire moment» de sa vie.

Il est aussi revenu sur les relations familiales. Et tout serait rentré dans l’ordre dans la famille Pogba. «Plein de gens seront surpris. On va surprendre beaucoup de gens. La famille restera la famille quoi qu’il arrive. Personne n’en veut à personne. C’est une épreuve de la vie», a-t-il confié dans le documentaire intitulé «Paul Pogba, liaisons toxiques».

«Il y a des jours, j’ai eu peur», a-t-il également lâché, alors qu’il pourrait avoir été manipulé par les hommes à l’origine de cette tentative d’extorsion en bande organisée. «J’ai été la marionnette de tous», avait-il notamment déclaré au cours de son interrogatoire par la juge d’instruction chargée des investigations. «On m’a baladé de gauche à droite, on m’a menti depuis le début», avait-il également affirmé en «larmes».