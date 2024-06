Euro 2024 : voici les 5 pépites à suivre pendant la compétition

Lors de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) en Allemagne, beaucoup de jeunes talents vont se révéler sur les terrains. Pour l’occasion, découvrez la liste des cinq pépites à suivre lors de la compétition.

Quel joueur viendra émerveiller l’Euro 2024 de son jeune talent ? Les compétitions internationales sont souvent l’occasion pour les pépites du football de se révéler au monde entier. Ce qui avait été le cas en 2018 lors de la Coupe du monde quand Kylian Mbappé avait étonné la planète entière après sa prestation XXL en huitième de finale contre l’Argentine. Avec un pénalty provoqué et deux buts, l'actuel capitaine des Bleus avait littéralement changé de dimension. Mais cette année, l’attaquant du Real Madrid a bien grandi et laisse désormais la place à une nouvelle génération de pépites bien décidées à s’imposer face aux meilleures nations d’Europe.

Lamine Yamal, 16 ans, 7 sélections (Espagne - ailier droit)

Du haut de ses 16 ans, le jeune espagnol est une véritable révélation du FC Barcelone. Et, malgré son jeune âge, il a fait partie des plans de son entraîneur Xavi cette saison. Avec le maillot du club catalan, le jeune ailier droit a participé à 37 rencontres de Liga pour cinq buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. La pépite barcelonaise avait même fait trembler le PSG en quart de finale de Ligue des champions en délivrant une passe décisive à Raphinha. Pendant l’Euro, les adversaires de l’Espagne devront donc s’en méfier et faire attention à ses dribbles ainsi que sa capacité d’élimination, comme il l’avait montrée contre le Paris Saint-Germain. Il est notamment le plus jeune joueur à avoir marqué avec la sélection espagnole (16 ans et 57 jours).

Bradley Barcola, 21 ans, 2 sélections (France - Ailier gauche)

L’attaquant du PSG est en pleine éclosion. Alors qu’il vient d’être élu meilleure recrue de la saison 2023-2024 de Ligue 1 par les supporters, Bradley Barcola connaît une belle année 2024. Après des débuts timides avec le club de la capitale, l’ancien lyonnais a fini par se libérer sur son côté gauche et montrer tout son talent. Avec Paris, le jeune attaquant a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 25 rencontres de championnat. Et comme Lamine Yamal, le Français s’est notamment révélé lors du quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Lors du match retour, l’attaquant du PSG a provoqué un carton rouge et a délivré une passe décisive. Et avec les Bleus, où il a été appelé pour la première fois lors de l’annonce des 25 joueurs sélectionnés pour l’Euro, il devra livrer des performances aussi solides lors des matches importants.

Bradley Barcola est élu "meilleure recrue" de la saison #AwardsDeLaSaison I @PSG_inside pic.twitter.com/Fwwi2bssVG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 10, 2024

Arda Güler, 19 ans, 7 sélections (Turquie - milieu offensif)

Arrivé au Real Madrid comme étant le nouveau crack de la Casa Blanca, le jeune turc aura dû patienter avant de dévoiler au monde son véritable talent. Blessé en tout début de saison, et victime de nombreuses rechutes, Arda Güler a dû attendre la fin de saison pour exploser. Et de quelle manière ! De retour en forme avec le Real Madrid en toute fin de championnat, il est tout simplement devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des six buts inscrits avec les Merengues. Pour cela, il n’aura fallu que 373 minutes au Turc. Même Cristiano Ronaldo, légende vivante du Real Madrid, n’a pas fait mieux.

Jamais un Turc n'a réussi à remporter la Ligue des Champions.





Arda Guler fait l'histoire. pic.twitter.com/pgnQ0T0g8a — Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) June 1, 2024

Kobbie Mainoo, 19 ans, 3 sélections (Angleterre - milieu)

Comme Arda Güler, le début de saison du jeune britannique a été marqué par les blessures. Mais Manchester United, en grande difficulté cette saison, a tout de même pu compter sur les services de son joueur de 19 ans pour la fin du championnat. Et, malgré son jeune âge, Kobbie Mainoo a été titularisé à 22 reprises avec les Red Devils. Une aubaine pour le club mancunien qui avait besoin de fraîcheur dans son effectif. Avec le maillot de Manchester United, le jeune britannique a montré à ses dirigeants que le club, alors en pleine reconstruction, pourrait compter sur lui à l’avenir. Auteur de trois réalisations et d’une passe décisive en championnat, il a notamment inscrit le but de la victoire en finale de FA Cup face à Manchester City. À peine 20 ans, et déjà une mentalité de gagnant.

QUEL BUT INCROYABLE DE KOBBIE MAINOO, UNITED MET LIVERPOOL À TERRE ! #MUNLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/KhhP4RA1W5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 7, 2024

Benjamin Sesko, 21 ans, 29 sélections (Slovénie - attaquant)

Il était déjà l’un des acteurs de ce mercato estival. Après une bonne saison du côté du RB Leipzig, auteur de 14 buts et 2 passes décisives en championnat, Benjamin Sesko a attiré l’attention des plus grands clubs européens. Manchester United, le PSG, Arsenal ou même l’AC Milan se sont positionnés sur le dossier. Mais, à en croire The Guardian, le club allemand aurait décidé de blinder son attaquant slovène pour le conserver dans son effectif. Le joueur de 21 ans devrait donc conclure un nouveau contrat avec Leipzig. De quoi partir l’esprit plus libre à l’Euro 2024, où il retrouvera des terrains qu’il connaît bien, sur lesquels il a trouvé le chemin des filets à quatorze reprises en Bundesliga.