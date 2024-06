Championnats d’Europe d’athlétisme : le champion italien du saut en hauteur simule une blessure et sort des ressorts de sa chaussure (vidéo)

Lors de la finale du saut en hauteur des Championnats d’Europe d’athlétisme, mardi soir, l’Italien Giamarco Tamberi a simulé une blessure avant de sortir des ressorts de sa chaussure sous les applaudissements du public.

La médaille d’or et l’Oscar du meilleur acteur. Champion d’Europe du saut en hauteur, mardi soir, à Rome, Giamarco Tamberi a assuré le spectacle devant un public tout acquis à sa cause.

#Roma2024 | DÉJÀ ASSURÉ DU TITRE, TAMBERI VA CHERCHER 2M34 !





Et l'Italien pranke le public avec une feinte de blessure : il enlève sa chaussure... qui était remplie de ressorts ! Quel crack !





Le direct : https://t.co/314FsswFRG pic.twitter.com/gMSZIR9TtQ — francetvsport (@francetvsport) June 11, 2024

Le champion olympique – à égalité avec le Qatari Mutaz Barshim à Tokyo en 2021 -, champion du monde et champion d'Europe en titre a réalisé un saut à 2,37 m pour décrocher sa troisième médaille d’or continentale après 2016 et 2022. Il a terminé devant les Ukrainiens Vladyslav Lavskyy (2,29 m) et Oleh Doroshchuk (2,26 m).

C’est au saut à 2,34m, qu’il a réussi dès le premier coup, que Gianmarco Tamberi a simulé cette blessure à la cheville. Alors que le public commençait à s’inquiéter, il s’est penché vers sa chaussure pour en sortir une poignée de ressorts. Ce qui a fait rire tout le stade Olympique de Rome.

Avec cette médaille d'or, il a fait le plein de confiance à un peu plus d’un mois des Jeux olympiques 2024 de Paris, la meilleure performance de l’année et un show qui a réjoui tous les tifosi.