Euro 2024 : l’Albanie s’offre le but le plus rapide de l’histoire de la compétition contre l’Italie (vidéo)

Un premier record dans cette édition 2024 de l’Euro. Les Italiens ont été surpris par l’Albanie dès le coup d’envoi de la rencontre ce samedi, à Dortmund. 23 secondes ont suffi à Nedim Bajrami pour devenir le buteur le plus rapide de la compétition.

Déjà un nouveau record pour l’Euro 2024. Ce samedi, à Dortmund, il ne fallait pas arriver en retard pour le coup d’envoi de la rencontre entre l’Italie et l’Albanie comptant pour la première journée de leur groupe. Pourquoi ? Il n’a fallu que 23 secondes à l’Albanais Nedim Bajrami pour entrer dans l’histoire du football européen en inscrivant le but le plus rapide dans une phase finale d’un Euro.

1-0 !! Quel début pour l’Albanie. Après à peine 22 secondes de jeu, Nedim Bajrami trompe Gianluigi Donnarumma.





➡ En direct sur #M6: https://t.co/tXH2U6B8CZ pic.twitter.com/hFVff66jr7 — M6 (@M6) June 15, 2024

Une touche risquée

Le milieu de terrain de Sassuolo a surpris tout le monde, supporters comme joueurs de la Nazionale, championne d’Europe en titre. Le joueur de 25 ans a parfaitement profité d’une grossière erreur de Frederico Dimarco. Pourtant, les Italiens ne semblaient pas être inquiétés.

Après le coup d’envoi, les Albanais ont trouvé une touche dans le camp de l’Italie. Rien de très étonnant pour un engagement. Mais les hommes de Luciano Spalletti n’étaient pas vraiment rentrés dans leur match et se sont fait surprendre sur la remise en jeu du défenseur de Naples. Dimarco pensait trouver sa charnière centrale, mais voit sa touche manquer de puissance et finir dans les pieds de Nedim Bajrami.

50.000 supporters albanais survoltés

L’attaquant de Sassuolo n’a pas manqué l’occasion et a parfaitement profité du cadeau. Dans la surface, il a armé une lourde frappe pour tromper Gianluigi Donnarumma, pour le plus grand bonheur des 50.000 supporters albanais, survoltés.

Le précédent record était détenu par le Russe Dmitri Kirichenko qui avait ouvert la marque contre la Grèce le 20 juin 2004 lors de l'Euro 2004 après 67 secondes de jeu. Mais ce début calamiteux n'a pas longtemps pénalisé l'Italie qui a rapidement égalisé par Alessandro Bastoni (11e), avant de prendre l'avantage grâce à Nicolo Barella (16e).